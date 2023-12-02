Dışişleri Bakanlığı’ndan işgalci İsrail bakanının paylaşımına sert tepki!
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımına sert yanıt verdi. Keçeli, “Hamas mensuplarını Türkiye barındırabilir” ifadelerine karşın "İşgalci bir gücün (İsrail), sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
"İŞGALCİ BİR GÜCÜN SALDIRILARI MEŞRU MÜDAFAA OLARAK KABUL EDİLEMEZ"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, işgalci İsrail Dışişleri Bakanının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hakkında şu ifadeleri kaydetti:
İsrail - Filistin sorununun geçmişinde de gördüğümüz üzere: İsrail, Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe; kolektif ve bireysel haklarını savunan Filistinli sayısı daha da artacak ve İsrail daha fazla direnişle karşılaşacaktır.
Mevcut sorunun temelinde İsrail'in hukuku, insan haklarını ve evrensel ilkeleri tamamen hiçe sayan işgalci tutumu, yayılmacı zihniyeti ve baskıcı eylemleri yatmaktadır.
İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez.
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