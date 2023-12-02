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Samsun’da feci kaza 2 can aldı! AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu hayatını kaybetti! Taziye mesajları ardı ardına geldi

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Giriş Tarihi: 02.12.2023 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
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Samsun’da feci kaza 2 can aldı! AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu hayatını kaybetti! Taziye mesajları ardı ardına geldi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı. Kazada yaşamını yitirenlerden birinin AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu olduğu öğrenildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Tolgahan Topuz yönetimindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, karşı şeritte gelen AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, İslamoğlu ve Topuz ile otomobilindeki Nuh Çevik ve Ertuğrul Sağlam ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücüler İslamoğlu ve Topuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Çevik ve Sağlam'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Erdoğan: AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanımız, değerli yol ve dava arkadaşımız Doğukan İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.

AK PARTİ'DEN TAZİYE MESAJI ARDI ARDINA GELDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından, taziye mesajı yayınladı.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Çelik, paylaşımında "Çok üzgünüz. Artvin Gençlik Kolları Başkanımız Doğukan İslamoğlu'nu trafik kazası sebebiyle kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ülkemiz için aynı ideali paylaştığı genç arkadaşlarımızla hatırasını hep yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Bir taziye mesajı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu paylaşımında "Elim bir kaza sebebiyle AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu'nu kaybettiğimizi öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, teşkilatımıza sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

"İSLAMOĞLU AİLESİ VE TEŞKİLATIMIZA YÜCE ALLAH'TAN SABIR DİLİYORUM"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Artvin AK Parti Gençlik Kolları Başkanı kardeşimiz Doğukan İslamoğlu'nun elim bir trafik kazasıyla vefat haberini üzülerek öğrendim. İslamoğlu ailesi ve teşkilatımıza yüce Allah'tan sabır diliyorum. Kardeşimizin mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah." dedi.

"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise yaptığı paylaşımda İslamoğlu ile fotoğrafını paylaşrak taziye mesajı yayınladı. Osman Aşkın Bak, "AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanımız, kardeşimiz Doğukan İslamoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Doğukan kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

"MEKANI CENNET, MAKAMI ALİ OLSUN"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaşımında, "AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanımız Doğukan İslamoğlu'nun trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini teessürle öğrendim. Kıymetli kardeşimize Allah'tan rahmet, İslamoğlu ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

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