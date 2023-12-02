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Katil Netanyahu’nun korkusu cereyan etti! ‘Soykırımcı başbakana’ istifa çağrısı yapan halkını gözaltına aldırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2023
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Katil Netanyahu’nun korkusu cereyan etti! ‘Soykırımcı başbakana’ istifa çağrısı yapan halkını gözaltına aldırdı

Katil Netanyahu’ya kendi halkından ‘istifa’ çağrıları yeniden yankı buldu. Geçen hafta olduğu gibi tekrar sokaklara dökülen İsrailli protestocular katil Binyamin Netanyahu'nun evinin önünde toplanarak, başbakanlarını istemediklerini söyledi. Bunun üzerine Siyonist Netanyahu kendi halkına da acımayarak 6 kişi gözaltına aldırdı.

İsrail polisinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle evinin önünde gösteri düzenleyenlerden 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İşgalci İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evinin önünde gösteri düzenlendiği belirtildi.

"KAMU DÜZENİNİ İHLAL EDİYOR"

Haberde, göstericilerden 6'sının kamu düzenini ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Yediot Ahranot gazetesinin haberinde ise, Netanyahu'nun görevinden istifa etmesi talebiyle gösteri düzenlendiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Kayserya'da bu gece "Netanyahu'nun Gazze'deki başarısızlığını" protesto amacıyla gösteri düzenleneceği belirtildi.

Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde, geçen hafta da istifa etmesi çağrısıyla gösteriler düzenlenmişti.

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