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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Çok sayıda PKK'lı öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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Irak’ın kuzeyine hava harekatı! Çok sayıda PKK’lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı gerçekleştirildiğini açıkladı. MSB, 16 terör hedefinin imha edildiğini belirtti. Kritik operasyonda çok sayıda bölücü terör örgütü mensubu öldürüldü.

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