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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsrail'e Gazze tepkisi: Türkiye soykırıma seyirci kalmama iradesindedir

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İsrail’e Gazze tepkisi: Türkiye soykırıma seyirci kalmama iradesindedir

MHP lideri Devlet Bahçeli, "7 Ekim 2023 tarihinden buyana dünyanın ve beşeriyetin nadiren şahit olduğu en ağır katliamlardan biri ve hatta soykırıma varan kanlı tablo Gazze’yi mahvı perişan etmiştir." dedi. Behçeli, "Bugünkü İsrail yönetimi aynı zamanda dünya genelinde yaşayan bütün Yahudilerin sırtında taşınması imkansız hale gelen bir kambura, hepsini birden sorumluluk altına sokan bir suç makinesine dönüş yapmıştır. " ifadelerine yer verdi. İsrail'i acımasız ve ahlaksız olarak niteleyen Bahçeli ayrıca, "Türk milleti akan kana, günbegün mesafe alan soykırıma daha fazla sessiz ve seyirci kalmama iradesindedir." mesajını verdi.

MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail tazminat ödemeye mahkum edilmeli, 'Caniyahu' Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır. Türk milleti akan kana, günbegün mesafe alan soykırıma daha fazla sessiz ve seyirci kalmama iradesindedir" dedi.

"İSRAİL ALENİ İNSANLIK SUÇU İŞLEMİŞTİR"

Bahçeli şunları ifade etti:

7 Ekim 2023 tarihinden buyana dünyanın ve beşeriyetin nadiren şahit olduğu en ağır katliamlardan biri ve hatta soykırıma varan kanlı tablo Gazze'yi mahvı perişan etmiştir. Haksız, hukuksuz ve insanlık dışı İsrail saldırıları sonucunda sayıları 16 bini aşan Filistinli kardeşimiz hayattan koparılmış, on binlerce Filistinli kardeşimiz yaralanmıştır. İsrail vahşet ve şiddet politikalarıyla aleni insanlık suçu işlemiştir.

"TÜRK MİLLETİNİN SABRI ARTIK TAŞMA NOKTASINA ULAŞTI"

Gazze kelimenin tam manasıyla ölüm şeridine dönüşmüştür. Bu nedenle Türk milletinin sabrı artık taşma noktasına ulaşmıştır. Sükûnetin istikrarlı olarak tesisiyle birlikte kalıcı ateşkes ve barış ortamının sağlanması gerekiyorken İsrail'in seri ve sistematik cinayetlerine ısrar ve inatla devamı kabulü mümkün olmayan insani felaketlere yol açmaktadır.

"SAVUNMASIZ BİR HALK CANLI HEDEF HALİNDE"

24 Kasım 2023 tarihinden itibaren ilan edilen ve 3 kez de uzatılan geçici ateşkesi bugün sabah saatlerinde sonlandıran İsrail, acımasız ve ahlaksız saldırılarına tekrar başlamıştır. Masum bir halkın tepesinden bombalar atılmakta, anne ve babalarının öpüp koklamaya kıyamadığı çocuklar katledilmekte, savunmasız bir halk canlı hedef haline getirilmektedir.

Bugünkü İsrail yönetimi aynı zamanda dünya genelinde yaşayan bütün Yahudilerin sırtında taşınması imkansız hale gelen bir kambura, hepsini birden sorumluluk altına sokan bir suç makinesine dönüş yapmıştır. CANİYAHUNUN ilkel ve iğrenç saldırganlığına tarih ve beşeriyet önünde müessir ve mütehakkim tepkiyi öncelikle Yahudiler göstermelidir.

"İSRAİL ADALET VE İNSANLIK NAMINA YARGILANMALIDIR"

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne haiz Filistin devleti mutlak surette tecelli etmelidir. İsrail tazminat ödemeye mahkum edilmeli, CANİYAHU Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır.

"SOYKIRIMA DAHA FAZLA SESSİZ VE SEYİRCİ KALMAMA İRADESİNDEYİZ"

Türk milleti akan kana, günbegün mesafe alan soykırıma daha fazla sessiz ve seyirci kalmama iradesindedir. Herkes bilmelidir ki, "Gönüllü Kudüs Sevdalıları" mukaddesatımız başta olmak üzere mazlum Filistinli kardeşlerimizin huzur ve can güvenliği için her türlü göreve hazırdır.

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