MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İsrail’e Gazze tepkisi: Türkiye soykırıma seyirci kalmama iradesindedir

"İSRAİL ALENİ İNSANLIK SUÇU İŞLEMİŞTİR"

Bahçeli şunları ifade etti:

7 Ekim 2023 tarihinden buyana dünyanın ve beşeriyetin nadiren şahit olduğu en ağır katliamlardan biri ve hatta soykırıma varan kanlı tablo Gazze'yi mahvı perişan etmiştir. Haksız, hukuksuz ve insanlık dışı İsrail saldırıları sonucunda sayıları 16 bini aşan Filistinli kardeşimiz hayattan koparılmış, on binlerce Filistinli kardeşimiz yaralanmıştır. İsrail vahşet ve şiddet politikalarıyla aleni insanlık suçu işlemiştir.