YSK YEREL SEÇİM TAKVİMİ: Belediye ve muhtarlık seçimleri ne zaman 2024? Yerel seçimler hangi tarihte yapılacak?
Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, 2024 yerel seçimleri için geri sayıma başladı. Mahalle ve muhtarlık seçimleri için belirlenen başlangıç tarihi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri "Seçim Takvimi" ile Resmi Gazete'de duyuruldu. Peki, belediye seçimleri ne zaman? İşte 2024 yerel seçim hakkında detaylı bilgiler...
Yerel seçimler için merakla beklenen tarih açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı ve resmi tarih böylece netleşti. Vatandaşlar, kendi bölgelerindeki yerel yöneticileri belirleme sürecine dair geri sayıma başladı. İşte yerel seçim takvimi 2024!
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN 2024?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararda yerel seçimlerin, Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart 2024 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin "Seçim Takvimi" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.
Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?
Türkiye'de Anayasa'nın 67. maddesi yerel yönetimlerinin karar organlarının seçimle işbaşına geldiklerini belirtmektedir.
127. maddenin ilk fıkrası ise seçimlerin ve halk oylamalarının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı gözetim ve denetimi altında yapılması gereğini öngörmektedir. 5 yılda bir yapılmaktadır.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
2024 belediye seçimlerinde oy verilecek kişiler şu şekilde olacak:
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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- YSK YEREL SEÇİM TAKVİMİ: Belediye ve muhtarlık seçimleri ne zaman 2024? Yerel seçimler hangi tarihte yapılacak?
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