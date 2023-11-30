Başkan Erdoğan’ın “Gazze Kasabı Netanyahu” sözleri dünya basınında
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de yaşanan İsrail soykırımına AK Parti Grup Toplantısı’nda çok sert tepki göstermişti. Konuşmasında “Netanyahu, adını tarihe şimdiden Gazze Kasabı olarak yazdırmıştır” diyen Başkan Erdoğan, “Bu kara leke sadece Netanyahu'nun değil ona koşulsuz destek veren herkesin alnına yapışmıştır.” ifadelerine yer vermişti. İşte bu tarihi çıkış dünya basınında da büyük yankı buldu. İşte o haberler…
Başkan Erdoğan, son AK Parti Grup Toplantısı'nda Siyonist İsrail'in Gazze'de masum sivillere yönelik uyguladığı soykırıma yüklendi.
Konuşmasında Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun adını tarihe "Gazze Kasabı Netanyahu" olarak yazdırdığını ifade etti.
"YAKLAŞIK 16 BİN GAZZELİ KARDEŞİMİZ ŞEHİT OLDU"
Gazze'de, gıdası, yakıtı, ilacı, ekmeği, elektriği, suyu, iletişimi kesilen ve 360 kilometrekarelik açık hava hapishanesine sıkıştırılan 2,3 milyon insana adeta soykırım uygulandığının altını çizen Başkan Erdoğan, "Tüm dünyanın gözü önünde 50 gün boyunca Gazze'yi yaktılar, yıktılar. İnsanlık tarihine kara birer leke olarak geçen her türlü zulmü yaptılar. Gazze'deki İsrail zulmüne maruz kalanların 7 Ekim'den beri yaşadıkları tam bir cehennemdi. Yüzde 70'ten fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 16 bin Gazzeli kardeşimiz İsrail'in saldırıları sonucunda şehit oldu, 35 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz yaralandı. Şehitlerin her birini rahmetle yâd ediyor, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
"GAZZE KASABI NETANYAHU"
Gazze'deki binaların üçte ikisinin yıkıldığını, tahrip olduğunu ya da kullanılamaz hâle geldiğini; sağlık ve eğitim altyapısının tamamen çöktüğünü belirten Başkan Erdoğan, "Gazze'de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu, adını tarihe şimdiden 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır. Bu kara leke sadece Netanyahu'nun değil ona koşulsuz destek veren herkesin alnına yapışmıştır. Bu utanç lekesi hiçbir zaman temizlenmeyecektir. Gazze'de işlenen insanlık ve savaş suçlarını da bir ikisi hariç Batılı ülkelerin tepkisizliğini de asla unutmayacağız. İsrail yönetiminin insanlık vicdanı yanında uluslararası hukuk önünde de hesap vermesi için mevcut tüm yolları deneyeceğiz" diye konuştu.
"GAZZE İÇİN TEMAS TRAFİĞİMİZİ YOĞUNLAŞTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ"
Türkiye'nin, tarih boyunca olduğu gibi bugün de tüm imkânlarıyla Gazzelilerin yanında olduğunu; uluslararası temaslarının ilk ve en önemli konusunun Gazze'deki savaş olduğunu aktaran Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Son olarak Cezayir seyahatimizde Cumhurbaşkanı Tebbun'la, ardından hafta sonu ülkemizi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Mikati ile bu meseleyi tüm yönleriyle konuştuk. İspanya Başkanı Sayın Sanchez ile telefon görüşmemizde Gazze'yi ele aldık. Bu konudaki dik ve dirayetli duruşu için İspanya'yı tebrik ediyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres ile yaptığımız telefon görüşmesinin gündemi Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı insani dramdır. Yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyoruz. Dubai ziyaretimizde iklim konularıyla birlikte Gazze'yi de ele alacak, Gazze halkı için neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Gazze için temas trafiğimizi yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Cuma günü başlayan esir takaslarını ve insani arayı, akan kanın bir nebze olsun durdurulması bakımından müspet bir gelişme olarak görüyoruz. Mutabakatın tesisine katkı veren tüm kardeş ülkelere teşekkür ediyoruz."
Başkan Erdoğan, Gazze'nin ihtiyaç duyduğu malzemelerin bir kısmının bölgeye ulaştırılmasından memnuniyet duyduklarını ancak içeri girmesine izin verilen yardım miktarının, Gazze halkının asgari ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğunu belirtti.
SÖZLERİ DÜNYADA YANKILANDI
Başkan Erdoğan'ın bu tarihi çıkışı bir kez daha dünyada basınında büyük yankı uyandırdı.
France 24 konuya ilişkin haberi "Erdoğan, Netanyahu'ya 'Gazze'nin kasabı' dedi" başlığı ile okuyucularına sundu.
Kullandığı haber dili ile ikiyüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne seren France24, Erdoğan "İsrail'i "terörist devlet" olarak damgaladı ve Hamas'ı "kurtuluş grubu" olarak nitelendirdi." cümlesini kullandı.
Erdoğan'ın , "Netanyahu, adını 'Gazze Kasabı' olarak tarihe çoktan yazdırdı" sözlerine ise vurgu yaptı.
CNBC de aynı başlığı kullandı ve "Erdoğan, 'Gazze Kasabı' olarak adlandırdığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini artırdı" dedi.
Sky News,"Erdoğan Netanyahu'nun Gazze kasabı olduğunu söyledi" başlığını kullandı.
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