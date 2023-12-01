Tarımın nabzı Turkuvaz Medya Grubu’nda atacak! Türkiye Tarım Zirvesi’nde kritik konular tartışılacak

KRİTİK KONULAR TARTIŞILACAK

Tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği için birçok başlığın ele alınacağı zirvede, "Tarımda Üretim, Planlama ve Arz Güvenliği" ve "Tarımın Finansmanı ve Tarım Sigortası" başlıklı panellerde tarım ve finans sektörüne yön veren isimler önemli açıklamalarda bulunacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörüne yapılacak yatırımlar, yeni teknolojiler ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi ile ilgili bilgiler verecek. Bakan Yumaklı'nın katılacağı özel oturumu, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör yönetecek.