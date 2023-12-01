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Tarımın nabzı Turkuvaz Medya Grubu'nda atacak! Türkiye Tarım Zirvesi'nde kritik konular tartışılacak

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Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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Tarımın nabzı Turkuvaz Medya Grubu’nda atacak! Türkiye Tarım Zirvesi’nde kritik konular tartışılacak

Türkiye'de tarımın geleceği Turkuvaz Medya Grubu'nda düzenlenecek Türkiye Tarım Zirvesi'nde ele alınacak. Önemli konuların ele alınacağı etkinlik bugün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleşecek. İşte detaylar...

Tarımın geleceği Turkuvaz Medya Grubu'nda masaya yatırılıyor. Türkiye Tarım Zirvesi bugün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleşecek.

KRİTİK KONULAR TARTIŞILACAK

Tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği için birçok başlığın ele alınacağı zirvede, "Tarımda Üretim, Planlama ve Arz Güvenliği" ve "Tarımın Finansmanı ve Tarım Sigortası" başlıklı panellerde tarım ve finans sektörüne yön veren isimler önemli açıklamalarda bulunacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörüne yapılacak yatırımlar, yeni teknolojiler ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi ile ilgili bilgiler verecek. Bakan Yumaklı'nın katılacağı özel oturumu, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör yönetecek.

"TARIMDA ÜRETİM, PLANLAMA VE ARZ GÜVENLİĞİ' PANELİ

Türkiye Tarım Zirvesi, 'Tarımda Üretim, Planlama ve Arz Güvenliği' paneliyle devam edecek. Panele; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Alpaslan, Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar ve TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu katılacak.

Panel, Sabah Gazetesi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Panelin hemen ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı bir sunum gerçekleştirecek. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin konuşmasının ardından zirve, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Tarımın Finansmanı ve Tarım Sigortası' paneli ile devam edecek. Panelin konuşmacıları Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Serpil Günal, Kayıt Bürosu Ürün Yönetimi ve Geliştirme Direktörü Serkan Siyasal ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü olacaklar.

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