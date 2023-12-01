8 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç-38' operasyonu: 1 ton 719 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu madde imal eden ve satan “Zehir Tacirlerine” yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ-38” Operasyonu'nda 1 Ton 719 Kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 36 şüpheli zehir taciri yakalandı" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen 'NARKOGÜÇ-38' operasyonunda 1 ton 719 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye'de uyuşturucu madde imal eden ve satan zehir tacirlerine yönelik 'NARKOGÜÇ-38' operasyonu gerçekleştirildi.
İstanbul, Diyarbakır ve Hakkari'de 1'er, Zonguldak'ta 20, Tekirdağ'da 11 ve Osmaniye'de 2 olmak üzere toplamda 36 şüpheli yakalandı. Operasyonda toplam 1 ton 719 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi."
Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polis ve jandarma ekiplerini tebrik ederek, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
Uyuşturucu Madde İmal Eden ve Satan "Zehir Tacirlerine" yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8️⃣ İlde Düzenlenen "NARKOGÜÇ-38" Operasyonunda— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 1, 2023
1️⃣ Ton 7️⃣1️⃣9️⃣ Kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗️
3️⃣6️⃣ Şüpheli Zehir Taciri… pic.twitter.com/jOCoi0od0P
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