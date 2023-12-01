8 ilde zehir tacirlerine ’Narkogüç-38’ operasyonu: 1 ton 719 kilo uyuşturucu ele geçirildi





Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polis ve jandarma ekiplerini tebrik ederek, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu Madde İmal Eden ve Satan "Zehir Tacirlerine" yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8️⃣ İlde Düzenlenen "NARKOGÜÇ-38" Operasyonunda

1️⃣ Ton 7️⃣1️⃣9️⃣ Kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗️

3️⃣6️⃣ Şüpheli Zehir Taciri… pic.twitter.com/jOCoi0od0P — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 1, 2023