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İstanbul Valisi Gül'den sokak hayvanlarıyla ilgili önemli açıklama: Vicdanen doğru değil

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2023
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İstanbul Valisi Gül’den sokak hayvanlarıyla ilgili önemli açıklama: Vicdanen doğru değil

İstanbul Valisi Davut Gül, sokak hayvanlarına ilişkin, ''Bu haliyle gitme ihtimali yok. Sonuç itibarıyla bir problem var ve bu yokmuş gibi davranmak hukuken de vicdanen de doğru değil." dedi.

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