30 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Libya Tezkeresi TBMM'de kabul edildi! CHP ve HEDEP ret oyu verdi

Libya Tezkeresi TBMM'de kabul edildi! CHP ve HEDEP ret oyu verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
ABONE OL
Libya Tezkeresi TBMM’de kabul edildi! CHP ve HEDEP ret oyu verdi

Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Suriye ve Irak tezkerelerine ret oyu veren CHP ve HDP bir kez daha Libya tezkeresi için hayır oyu verdi. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, canlı yayında konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, canlı yayında konu hakkında açıklamalarda bulundu:

Az önce oylama gerçekleşti ve Mehmetçiğin Libya'daki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere kabul edildi.

Tezkereye CHP ve HEDEP, tıpkı Suriye ve Irak tezkerelerinde olduğu gibi ret oyu verdi.

CHP'li Namık Tan'ın konuşması ise oldukça dikkat çekiciydi, konuşmasında hiç "Mavi Vatan'dan" söz etmedi ve BM kapsamı dışında Türkiye'nin yurt dışına asker göndermesinin meşru olmadığını savundu. Ayrıca dış politikanın siyaset üstü olmadığını da iddia etti ve Türk askerinin yurt dışına gönderilmesine karşı çıktı ve Mehmetçiğin Libya'da olmasının vatan savunması ile ilgili olmadığını iddia etti.

AK Parti ve MHP başta olmak üzere, İYİ Parti, Saadet Partisi'nin oyları ile tezkere kabul edilmiş oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA