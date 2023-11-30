Libya Tezkeresi TBMM’de kabul edildi! CHP ve HEDEP ret oyu verdi

CHP'li Namık Tan'ın konuşması ise oldukça dikkat çekiciydi, konuşmasında hiç "Mavi Vatan'dan" söz etmedi ve BM kapsamı dışında Türkiye'nin yurt dışına asker göndermesinin meşru olmadığını savundu. Ayrıca dış politikanın siyaset üstü olmadığını da iddia etti ve Türk askerinin yurt dışına gönderilmesine karşı çıktı ve Mehmetçiğin Libya'da olmasının vatan savunması ile ilgili olmadığını iddia etti.