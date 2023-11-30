Libya Tezkeresi TBMM'de kabul edildi! CHP ve HEDEP ret oyu verdi
Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Suriye ve Irak tezkerelerine ret oyu veren CHP ve HDP bir kez daha Libya tezkeresi için hayır oyu verdi. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, canlı yayında konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, canlı yayında konu hakkında açıklamalarda bulundu:
Az önce oylama gerçekleşti ve Mehmetçiğin Libya'daki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere kabul edildi.
Tezkereye CHP ve HEDEP, tıpkı Suriye ve Irak tezkerelerinde olduğu gibi ret oyu verdi.
CHP'li Namık Tan'ın konuşması ise oldukça dikkat çekiciydi, konuşmasında hiç "Mavi Vatan'dan" söz etmedi ve BM kapsamı dışında Türkiye'nin yurt dışına asker göndermesinin meşru olmadığını savundu. Ayrıca dış politikanın siyaset üstü olmadığını da iddia etti ve Türk askerinin yurt dışına gönderilmesine karşı çıktı ve Mehmetçiğin Libya'da olmasının vatan savunması ile ilgili olmadığını iddia etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 1 Aralık 2023 Ankara'da okullar tatil edildi mi? MEB - Valilik açıklamaları...
- PA 10 bin polis alımı ne zaman? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI İZLE! 30 Kasım 2023 Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri...
- FB MAÇI CANLI İZLE! 30 Kasım 2023 Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek 2023?
- Gelinim Mutfakta 30 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- TOKİ 7 ilde aylık 4.181 TL taksitle ev sahibi yapıyor! %25 peşinat+120 ay vade için kimliğinizle başvurun! 2+1, 3+1 daireler 1.522.775 TL...
- Nordsjaelland Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz izlenir mi? Nordsjaelland-FB mücadelesi muhtemel 11'ler
- Kıdem tazminatı değişiyor, hesaplama sil baştan yapıldı! 399.380,54 TL ödeme: 2024'te maaşa göre kim ne kadar alacak? 1-3-5-10-15-20 YIL...
- Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayları 2024 başlangıçları hangi tarihte? İşte Diyanet kandil ve dini günler takvimi...
- Çalışan emekliye 5.000 TL ikramiye sorgulama ekranı 2023 | 4 milyon emeklinin ikramiye ödeme takvimi belli oldu mu? Meclis sonrası Tahsis numarasına göre...
- MTV ÖDEME EKRANI gib.gov.tr | Ek MTV 2. taksit ödemesi son gün ne zaman, ödemeler saat kaçta bitiyor, ne kadar kaç TL?