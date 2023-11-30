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AK Parti yerel seçim startını veriyor! Komisyon kuruluyor adaylar belli oluyor! Tarih netleşmek üzere...

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Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
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AK Parti yerel seçim startını veriyor! Komisyon kuruluyor adaylar belli oluyor! Tarih netleşmek üzere...

AK Parti yerel seçimler için çalışmalara başlarken belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu aralık ayında kurulacak. Komisyon, partinin tüm belediye başkan adaylarının belirlenerek ilan edilmesi sürecine kadar çalışmalarına kadar tüm detayları takip edecek. Diğer yandan AK Parti, adaylarını aralık ayının ortasından ocak ayının sonuna kadar açıklayacak. İşte detaylar...

AK Parti'de, yerel seçim için belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu'nun, aralık ayının ilk haftası kurulması planlanıyor. Alınan bilgiye göre, partide, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hazırlık çalışmaları sürüyor.

TESPİT KOMİSYONU KURULACAK

Bu kapsamda, 9-22 Kasım tarihlerinde aday adaylığı başvurularını alan ve 26 Kasım tarihinde temayül yoklamasını yapan partide, belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu'nun kurulması çalışmalarına yoğunlaşıldı.

ARALIK AYININ İLK HAFTASI...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında oluşturulacak komisyonun, aralık ayının ilk haftası kurulması planlanıyor.

Aday belirlemede temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını bir arada ele alacak komisyon, bu çerçevede AK Parti Teşkilat Başkanlığı ve ilgili ilin milletvekilinin görüşlerini de değerlendirecek.

OCAK SONUNA KADAR PEYDERPEY AÇIKLANACAK

Komisyon, partinin tüm belediye başkan adaylarının belirlenerek ilan edilmesi sürecine kadar çalışmalarına devam edecek. Parti, adaylarını aralık ayının ortasından ocak ayının sonuna kadar peyderpey açıklamayı planlıyor.

Bu arada partinin bazı ilçe belediye başkanları dışında büyükşehir ve illerde 3 dönem kuralına takılan belediye başkanı bulunmuyor.

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