AK Parti yerel seçim startını veriyor! Komisyon kuruluyor adaylar belli oluyor! Tarih netleşmek üzere...

OCAK SONUNA KADAR PEYDERPEY AÇIKLANACAK

Komisyon, partinin tüm belediye başkan adaylarının belirlenerek ilan edilmesi sürecine kadar çalışmalarına devam edecek. Parti, adaylarını aralık ayının ortasından ocak ayının sonuna kadar peyderpey açıklamayı planlıyor.

Bu arada partinin bazı ilçe belediye başkanları dışında büyükşehir ve illerde 3 dönem kuralına takılan belediye başkanı bulunmuyor.