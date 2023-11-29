Başkan Erdoğan'dan Filistin paylaşımı: Türkiye tarih boyunca olduğu gibi Filistinli kardeşlerinin yanındadır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 'Filistin Halkıyla Uluslarası Dayanışma Günü'ne özel paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır. #FreePalestine" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır." değerlendirmesinde bulunan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Bugüne kadar 12 uçak ve 1 gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik. 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıktı. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak tedavileriyle ilgileniyoruz. Gazze'de kuracağımız sahra hastanelerinin yer tespit çalışmaları yapılıyor. Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz. İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir."
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