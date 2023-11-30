Araç sigortası bahanesiyle dolandırdılar! Oltalama tuzağıyla 70 milyonluk vurgun
Siber dolandırıcıların, vatandaşları oltalama siteleri üzerinden, araç sigortası ve satışı yapma bahanesiyle 70 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı. Yapılan eş zamanlı operasyonla 37 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Gaziantep merkezli 15 ilde eşzamanlı düzenlenen Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı.
UYUŞTURUCU DA ELE GEÇİRİLDİ
Siber dolandırıcıların, vatandaşlarla, oltalama (phishing) siteleri üzerinden araç sigortası yapma bahanesiyle irtibat kurdukları tespit edildi.
Dolandırıcıların, sahte araç satış ilanlarıyla kapora bedeli adı altında 49 kişiyi toplam 70 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.
Polisin çeşitli adreslerde yaptığı aramalarda tabancalar, uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yasadışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Göz açtırmayacağız" dedi.
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