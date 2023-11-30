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1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

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Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
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1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Son dakika haberine göre Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-3" operasyonlarında 1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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