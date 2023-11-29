Son dakika: Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

AK PARTİ'DE 31 MART YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, dört ay sonra yapılacak 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıkları kendi öncelikleri ve programlarına göre yürüteceklerini söyledi.

Başkan Erdoğan, "Rakiplerimizin karşımızdakiler değil, asıl onları kontrol edenler olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Bakın bugün bir başlık atıyorum 'Yeniden İstanbul.' Her zaman söylediğim gibi bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz kuklacıyı da parmağında oynatan üst akılla mücadele ediyoruz. Şimdiye kadar bu konuda en ufak bir zafiyet göstermedik. Başkaları ne yaparsa yapsın biz ev ödevlerimizi en titiz, en düzgün şekilde yapmaya çalıştık. Emanetini taşıdığımız aziz milletimize karşı sorumluluklarımızın hakkını vermeye devam ettik" dedi.