Son dakika: Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 15:00'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?" sorusuna, "Biraz sonra görüşeceğiz." yanıtını verdi. Öte yandan yerel seçim hazırlıklarına hız veren AK Parti, hafta sonu ülke genelinde temayül çalışmasını tamamladı. Belediye başkan aday adaylığı için Türkiye genelinde 8 bini aşkın başvuru yapıldığı, bunlardan yaklaşık 7 bininin kabul edildiği belirtildi. Temayüle en yoğun ilgi ise Hatay ve Kilis’ten geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 15:00'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek.
Başkan Erdoğan, TBMM Grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Sayın Bahçeli ile biraz sonra görüşeceğiz." dedi.
GÖRÜŞME NEREDE?
Sürpriz zirve Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecek.
MASADA NELER VAR?
Zirvede 31 Mart 2024'teki yerel seçim ve Türkiye günedeminde yer olan önemli meseleler masaya yatırılacak.
GAZZE MESELESİ
Diğer yandan Gazze'de yaşanan insanlık dramının da görüşmede ele alınması bekleniyor.
MUHALEFETE ELEŞTİRİ: BUGÜN ÜLKE DÜŞMANLARIYLA İŞ TUTUYORLAR
Basına ayaküstü açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, muhalefete yönelik sert ifadeler kullanarak, "Dün Kandil ve Pensilvanya'ya şirin gözükme peşindeydiler. Bugün ülke düşmanlarıyla iş tutuyorlar. Yani figüranlar dışında hiçbir şey değişmedi. Sahne önündekiler yenilendi. Ama akıl hocaları değişmedi. Öğrendik ki kabine üyelerimize özenip kendilerince bazı atamalar yapmışlar. Hızımıza yetişebilirse bizden öğrenecekleri çok şey var." ifadelerine yer verdi.
AK PARTİ'DE 31 MART YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, dört ay sonra yapılacak 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıkları kendi öncelikleri ve programlarına göre yürüteceklerini söyledi.
Başkan Erdoğan, "Rakiplerimizin karşımızdakiler değil, asıl onları kontrol edenler olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Bakın bugün bir başlık atıyorum 'Yeniden İstanbul.' Her zaman söylediğim gibi bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz kuklacıyı da parmağında oynatan üst akılla mücadele ediyoruz. Şimdiye kadar bu konuda en ufak bir zafiyet göstermedik. Başkaları ne yaparsa yapsın biz ev ödevlerimizi en titiz, en düzgün şekilde yapmaya çalıştık. Emanetini taşıdığımız aziz milletimize karşı sorumluluklarımızın hakkını vermeye devam ettik" dedi.
"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
31 Mart seçimleri öncesinde aynı şekilde yollarına devam ettiklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Seçim takvimimiz sorunsuz bir şekilde işliyor. Cumhur İttifakı olarak en güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Belediye başkan adaylıkları için başvuruların sona erdiğini, meclis üyelikleri için başvuruları almayı sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Elektronik ortamda illerimizin temayül yoklamalarını yaptık. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile görüşmelerimiz karşılıklı anlayış temelinde ilerliyor. Cumhur İttifak'ının inşallah 31 Mart seçimlerinden de alnının akıyla çıkacağına inanıyorum."
TEMAYÜLE EN YOĞUN İLGİ İSE HATAY VE KİLİS'TEN
AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda çalışmalarına hız veren AK Parti, hafta sonu ülke genelinde temayül çalışmasını tamamladı.
Önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) seçim işleri başkanlığı Başkan Erdoğan'a konu hakkında detaylı bir sunum yaptı.
Temayüle yoğun ilgi olduğuna dikkat çekilirken, Başkan Erdoğan katılımın yüksekliğinden ve teşkilatın heyecanından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Belediye başkan aday adaylığı için Türkiye genelinde 8 bini aşkın başvuru yapıldığı, bunlardan yaklaşık 7 bininin kabul edildiği belirtildi.
3 BÜYÜK ŞEHİRDE SÜRPRİZ İSİMLER
Başvuru yapanlar arasında mevcut belediye başkanları ve il başkanları bulunmazken, toplantıda İstanbul, Ankara ve İzmir'de gösterilmesi gereken adayların profili üzerinde de istişarelerde bulunuldu. 3 büyük şehirde sürpriz isimlerin aday gösterileceği öğrenildi.
Türkiye Yüzyılı'na AK Parti belediyeciliğinin damga vurması için teşkilata talimat veren Başkan Erdoğan, yaşanacak değişimlerin partiyi dinamik tutacağını, herhangi bir küskünlük yaşanmaması gerektiğini bütün teşkilatın birlik ve beraberlik içinde seçimlere hazırlanmasını istedi.
Öte yandan, toplantıda, seçimlerde AK Parti belediyeciliği adıyla markalaşan eser ve hizmet siyasetini yeni şehircilik vizyonu ile birleştirerek milletin karşısına çıkma kararı alındı.
Temayüle en yoğun ilgi Hatay ve Kilis'teydi. Bu iki şehirde katılım oranı yüzde 91'i buldu.
İstanbul ise yüzde 87'lik oranıyla ilk üçe girdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM ALES/3 sonuç sorgulama | 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
- Memura 3600 ek gösterge artışı! %50 zamda ilave çifte kazanç müjdesi! Öğretmen, hemşire, avukat, polis maaşına...
- MEB'den son dakika müfredat kararı! Binlerce öğrenci için değişiklik! Derslerde artık...
- 23.918.074 kişi Mars'a gidiyor! NASA "Send your name" butonunu açtı! Türkiye'den binlerce kişi başvurdu
- Futbol tarihine geçecek değişiklik! Sarı ve kırmızı kartının yanına artık...
- Altın yatırımcısına adım adım rapor çıktı! Adeta uçuşa geçti, 1 yılda %74 kar! Gram, çeyrek, yarım, tam altın %600 üstü...
- Emeklinin kök maaşına %4 ek iyileştirme artışı şekillendi! %40'lık zam yeni tahmini oluşturdu! 7.500 TL alana 6-12 puanlık pay ilave...
- Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayında ne kadar, kaç TL artacak? Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı
- Vapur seferleri iptal edildi mi? 29 Kasım Çarşamba İstanbul'da feribot seferleri son durum ne, iptal mi? İDO, BUDO, Şehir hatları sorgulama ekranı...
- 2. Torba yasada 6 temel madde listelendi! Meclis'te milyonların yüzünü güldürecek detaylar! 2000 sonrasına emeklilik, maaş zammı, taşerona kadro
- Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Bursa'da yarın okullar tatil mi son dakika? 29 Kasım Bursa'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...