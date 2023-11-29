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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! 8 ton ilaç ve tıbbı malzeme daha gönderildi

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Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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Türkiye’den Gazze’ye yardım eli! 8 ton ilaç ve tıbbı malzeme daha gönderildi

Türkiye'den Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme ile Kayseri 12'nci Ulaştırma Ana Jet Üssü'nden havalandı. İşte detaylar...

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri Havalimanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.

Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığının Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 Hercules tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanıyla saat 08.00'de El-Ariş Havalimanı'na doğru havalandı.

Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.

ŞU ANA KADAR 11 UÇAK GÖNDERİLDİ

Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılmak üzere, şu ana kadar 11 uçak, bir gemi, yaklaşık 700 ton insani yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ile 20 ambulans El Ariş'e ulaştı.

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