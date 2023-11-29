Türkiye’den Gazze’ye yardım eli! 8 ton ilaç ve tıbbı malzeme daha gönderildi

Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.

ŞU ANA KADAR 11 UÇAK GÖNDERİLDİ

Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılmak üzere, şu ana kadar 11 uçak, bir gemi, yaklaşık 700 ton insani yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ile 20 ambulans El Ariş'e ulaştı.