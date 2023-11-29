3 il için turuncu 20 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına vuracak! Çok sayıda vapur seferi iptal edildi...

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 29.11.2023 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul il geneli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.