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3 il için turuncu 20 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına vuracak! Çok sayıda vapur seferi iptal edildi...

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Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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3 il için turuncu 20 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına vuracak! Çok sayıda vapur seferi iptal edildi...

Kış ayı etkisini giderek göstermeye başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli için sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. 3 il için turuncu 20 il için de sarı kodlu uyarı verilirken, çok sayıda vapur seferi de iptal edildi. A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların detaylarını canlı yayında paylaştı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı ve kuvvetli fırtınanın yaşanacağı belirtildi.

Diğer yandan yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlardan su baskını ve sele karşı dikkatli olmaları istendi.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 29.11.2023 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul il geneli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

OKULLAR TATİL

Bursa'da, saatteki hızı 70 ile 95 kilometreye hıza ulaşan lodosta, kentteki birçok binanın çatısı uçarken, ağaçlar yollara devrildi. Bursa Valiliği, Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okulların 1 günlük tatil edildiğini açıkladı.

İSTANBUL'DA ÇATILAR UÇTU

İstanbul'da etkili olan fırtına Silivri'de bir iş yerinin çatısını uçurdu. Fırtınanın etkisi ile yükselen dalgalar, sahil şeridine taştı.

İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Silivri'de fırtınanın etkisi ile Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu'nun kenarında bulunan iş yerinin çatısı uçtu. Bu sırada seyir halinde olan 2 araç zarar gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

KARTAL'DA TEKNE BATTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından, kent genelinde fırtına etkisini sürdürüyor. Kartal Dragos sahilinde olumsuz hava koşullarının etkisi ile 1 tekne battı. Batan tekne vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, diğer teknelerin sahipleri ise teknelerini kurtarmak için takviye halatlar bağladı.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların detaylarını paylaştı.

3 İLDE TURUNCU 20 İLDE SARI UYARI

Güneşli havalara biraz hasret kalacağız. Meteoroloji yurdun dört bir yanı için uyarılarda bulunuyor. İstanbul'da da kuvvetli fırtına etkili olacak. Sahil noktalarında vatandaşlarımız dikkatli olsun. 3 ilde turuncu, 20 ilde sarı kodlu uyarı yapıldı.

KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

İzmir, Aydın ve Balıkesir'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına etkili olacak. Deniz ulaşımında da iptaller söz konusu.

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

ŞEHİR HATLARI

3 il için turuncu 20 il için sarı kodlu uyarı 3 İL İÇİN TURUNCU 20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

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