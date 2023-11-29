3 il için turuncu 20 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına vuracak! Çok sayıda vapur seferi iptal edildi...
Kış ayı etkisini giderek göstermeye başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli için sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. 3 il için turuncu 20 il için de sarı kodlu uyarı verilirken, çok sayıda vapur seferi de iptal edildi. A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların detaylarını canlı yayında paylaştı. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı ve kuvvetli fırtınanın yaşanacağı belirtildi.
Diğer yandan yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlardan su baskını ve sele karşı dikkatli olmaları istendi.
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE RÜZGAR BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 29.11.2023 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul il geneli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
OKULLAR TATİL
Bursa'da, saatteki hızı 70 ile 95 kilometreye hıza ulaşan lodosta, kentteki birçok binanın çatısı uçarken, ağaçlar yollara devrildi. Bursa Valiliği, Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okulların 1 günlük tatil edildiğini açıkladı.
İSTANBUL'DA ÇATILAR UÇTU
İstanbul'da etkili olan fırtına Silivri'de bir iş yerinin çatısını uçurdu. Fırtınanın etkisi ile yükselen dalgalar, sahil şeridine taştı.
İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Silivri'de fırtınanın etkisi ile Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu'nun kenarında bulunan iş yerinin çatısı uçtu. Bu sırada seyir halinde olan 2 araç zarar gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
KARTAL'DA TEKNE BATTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından, kent genelinde fırtına etkisini sürdürüyor. Kartal Dragos sahilinde olumsuz hava koşullarının etkisi ile 1 tekne battı. Batan tekne vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, diğer teknelerin sahipleri ise teknelerini kurtarmak için takviye halatlar bağladı.
CUMARTESİ
PAZAR
A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların detaylarını paylaştı.
3 İLDE TURUNCU 20 İLDE SARI UYARI
Güneşli havalara biraz hasret kalacağız. Meteoroloji yurdun dört bir yanı için uyarılarda bulunuyor. İstanbul'da da kuvvetli fırtına etkili olacak. Sahil noktalarında vatandaşlarımız dikkatli olsun. 3 ilde turuncu, 20 ilde sarı kodlu uyarı yapıldı.
KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR
İzmir, Aydın ve Balıkesir'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına etkili olacak. Deniz ulaşımında da iptaller söz konusu.
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