Vapur seferleri iptal edildi mi? 29 Kasım Çarşamba İstanbul’da feribot seferleri son durum ne, iptal mi? İDO, BUDO, Şehir hatları sorgulama ekranı...

İstanbul ve çevre illerde meydana gelen olumsuz hava koşulları, deniz trafiğini etkileyerek İDO ve BUDO feribot seferlerini gündeme getirdi. Şehir Hatları, İDO ve BUDO tarafından yapılan duyurularla birçok vapur ve feribot seferinin iptal edildiği belirtildi. Peki vapur seferleri iptal mi edildi? İşte 29 Kasım Çarşamba iptal olan vapur seferleri listesi....

İDO, BUDO, ŞEHİR HATLARI SEFER İPTALLERİ SON DURUM