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Vapur seferleri iptal edildi mi? 29 Kasım Çarşamba İstanbul'da feribot seferleri son durum ne, iptal mi? İDO, BUDO, Şehir hatları sorgulama ekranı...

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Giriş Tarihi: 29.11.2023
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Vapur seferleri iptal edildi mi? 29 Kasım Çarşamba İstanbul’da feribot seferleri son durum ne, iptal mi? İDO, BUDO, Şehir hatları sorgulama ekranı...

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları, ulaşımı olumsuz etkileyerek vapur ve feribot seferlerini gündeme getirdi. Vatandaşlar, 29 Kasım Çarşamba günü İstanbul ve Marmara bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle seyahat planlarını gözden geçiriyor. Şehir Hatları, İDO ve BUDO tarafından yapılan duyurularla iptal edilen vapur seferleri ile feribot seferleri güncellendi. Peki İstanbul'da vapurlar çalışıyor mu? İşte son durum detayları...

İstanbul ve çevre illerde meydana gelen olumsuz hava koşulları, deniz trafiğini etkileyerek İDO ve BUDO feribot seferlerini gündeme getirdi. Şehir Hatları, İDO ve BUDO tarafından yapılan duyurularla birçok vapur ve feribot seferinin iptal edildiği belirtildi. Peki vapur seferleri iptal mi edildi? İşte 29 Kasım Çarşamba iptal olan vapur seferleri listesi....

İDO, BUDO, ŞEHİR HATLARI SEFER İPTALLERİ SON DURUM

29 KASIM İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

Yalova-Pendik Kalkış: 07:00

Kadıköy-Bursa Kalkış: 07:05

Yalova-Yenikapı Kalkış: 07:15

Bursa-Kadıköy Kalkış: 07:30

Bandırma-Kadıköy Kalkış: 07:45

Yenikapı-Yalova Kalkış: 07:45

Pendik-Yalova Kalkış: 08:00

İDO GÜNCEL İPTAL OLAN SEFER SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

BUDO İPTAL SEFERLER

29.11.2023 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

ŞEHİR HATLARI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Şehir Hatları 28 Kasım Salı günü iptal edilen seferler hakkında açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Değerli yolcularımız,

İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatılmıştır. Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bilgilerinize sunarız."

Ancak 29 Kasım Çarşamba günü ile ilgili resmi açıklama bulunmamaktadır. Yeni gelişmeler haberimize eklenecektir.


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