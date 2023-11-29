Son dakika: 15 ilde Sibergöz operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 37 kişi yakalandı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-9' operasyonlarında toplam 37 kişinin yakalandığını duyurdu. Dolandırıcıların, banka hesaplarında 70 milyon TL'lik hareket tespit edildiği aktarıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız." ifadesini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, Gaziantep Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Gaziantep, Manisa, Kocaeli, İstanbul, Mersin, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Antalya, Erzurum, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Düzce olmak üzere 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan Sibergöz-9 operasyonlarında bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 37 şüpheli yakalandı."
Bakan Yerlikaya, yakalananların, vatandaşlarla oltalama (phishing) siteleri üzerinden araç sigortası yapmak vaadiyle irtibat kurdukları, sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları, 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığını ve 70 milyon lira banka hesap hareketliliği tespit edildiğini aktardı.
Operasyonlarda tabancalar, muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu bilgisini paylaşan Yerlikaya, yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.
Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 1️⃣5️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-9" operasyonlarında toplam 3️⃣7️⃣şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 29, 2023
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;… pic.twitter.com/F8Kh0ag1gr
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