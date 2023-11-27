27 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri PKK'ya eş zamanlı operasyon! 18 ilde 98 şüpheli gözaltına alındı

PKK'ya eş zamanlı operasyon! 18 ilde 98 şüpheli gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2023
ABONE OL
PKK’ya eş zamanlı operasyon! 18 ilde 98 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 18 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 98 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA