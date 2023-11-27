27 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düştü: 4 asker yaralı

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düştü: 4 asker yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
ABONE OL
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düştü: 4 asker yaralı

Çanakkale’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı. Askerlerimizin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA