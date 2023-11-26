ABD’li vatandaşlardan Biden’a soğuk duş: Saklanamazsın! Soykırım suçlusu...

ASKER GÖNDERDİLER

ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenilmişti. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedilmişti.