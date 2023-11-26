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ABD'li vatandaşlardan Biden'a soğuk duş: Saklanamazsın! Soykırım suçlusu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2023
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ABD’li vatandaşlardan Biden’a soğuk duş: Saklanamazsın! Soykırım suçlusu...

İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamın ardı arkası kesilmezken, terörün en büyük destekçisi ABD'de skandalların ardından patlak vermeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, Nantucket'taki tatili esnasında vatandaşlar tarafından İsrail'e verdiği açık destek nedeniyle protesto edildi.

İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürmeye devam ederken eli kanlı ortağı ABD, destek amacıyla bölgedeki katliamı arttıracak yardımları bölgeye bir bir ulaştırdı.

ABD'DEN İNSANLIK SUÇUNA DESTEK

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmişti.

HASTANE SALDIRISINI HAMAS'IN ÜSTÜNE YIKTI

ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'e giderek İsrail'e desteğini açıklamıştı. Hamas'ın Filistin'i temsil etmediğini belirten Biden Gazze'deki hastane saldırısı için, "Diğer taraf yapmış gibi görünüyor." ifadelerini kullandı. Netanyahu ise ABD'nin koşulsuz desteği için Biden'a teşekkür etti.

BÖLGEYE GEMİ YOLLADI

İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken USS Gerald R. Ford uçak gemisini bölgeye göndermişti.

ASKER GÖNDERDİLER

ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenilmişti. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedilmişti.

BIDEN'A BÜYÜK PROTESTO!

ABD Başkanı Joe Biden, Nantucket'taki tatili esnasında vatandaşlar tarafından İsrail'e verdiği açık destek nedeniyle protesto edildi.

'SENİ SOYKIRIMLA SUÇLUYORUZ'

ABD'li vatandaşlar, "Biden, Biden saklanamazsın. Seni soykırımla suçluyoruz" dedi.

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