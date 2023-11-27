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Acı haber! Pençe-Kilit bölgesinde 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı

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Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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Acı haber! Pençe-Kilit bölgesinde 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

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