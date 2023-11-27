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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hollandalı mevkidaşı Slot ile bir araya geldi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hollandalı mevkidaşı Slot ile bir araya geldi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu’na katılmak üzere gittiği İspanya’nın Barselona kentinde Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüştü. Ele alınan konuların başında Filistin-İsrail çatışması olduğu belirtildi.

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