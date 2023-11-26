Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakan Barselona'ya gidiyor! Gündem Gazze'deki insani kriz...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) 8'inci Bölgesel Forumu'na katılmak üzere Barselona'ya gidiyor. Gündem Gazze'deki insani kriz...
GÜNDEM GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZ
Bakan Fidan ziyareti sırasında ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi tarafından görevlendirilen diğer Dışişleri Bakanları'yla birlikte, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno'yla da görüşerek Gazze'deki son gelişmeleri ele alacak.
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