27 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 9 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

9 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2023
ABONE OL
9 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis’te

CHP, İYİ Parti ve HEDEP'li 9 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA