Bu ne perhiz, bu ne lahana! CHP’ye geri dönen Tanju Özcan’ın HDP çelişkisi...





TANJU ÖZCAN'DAN İLK AÇIKLAMA



Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partiye geri döndüğünü açıkladı. Başkan Özcan, "Az önce güzel haberi Bolu İl Başkanımız Tahsin Mert Karagöz'den aldım. Baba evine döndüm. Başta Genel Başkanımız Özgür Özel ve CHP'nin Parti Meclisi üyelerine şükranlarımı sunarım. Atatürk'ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim. Her şey çok daha güzel olacak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Parti Meclisi'nin kararıyla tekrar CHP'ye geri döndü. Tanju Özcan, "Baba evine döndüm" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönüş talebi değerlendirildi. Parti Meclisi bugün yaptığı toplantıda Özcan'ın geri dönmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve partinin HDP ile temaslarına tepki gösteren Özcan "Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle" CHP'den ihraç edilmişti.

13 Haziran 2022'de MYK kararı ve kesin ihraç talebiyle oy birliği ile sevk edildiği Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Eylül 2022'de "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verilmişti. Daha sonra 26 Temmuz 2023'de toplanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Özcan'a partiden "kesin çıkarma" cezası vermişti.

KILIÇDAROĞLU'NA HDP İLE YÜKLENDİ: TERÖRLE MÜCADELE EDECEĞİM BİLE DİYEMEDİN

Tanju Özcan takip eden süreçte sonra Bolu'dan "değişim" yürüyüşü başlatarak CHP Genel Merkezi önüne yürüdü ve her fırsatta Kılıçdaroğlu'na HDP üzerinden yüklendi.

ÖZCAN'IN HDP ÇELİŞKİSİ

Özcan Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Milli savunma konusunda bir şeyler bekliyordu ama sen HDP'yi küstürürüm diye 'terörle mücadele etmeye devam edeceğim' bile diyemedin." dedi.

Bolu Belediye Başkanı yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise, "Ben Türk'üm,Türkçü'yüm, ATATÜRK'çüyüm. Ulus Devlet milliyetçisiyim!Ümmetçi değilim, HDP'den medet uman,2.Cumhuriyetçilerden hiç değilim.Fetö nün ne mal olduğunu iyi bilenim.Bu adam kimdir diyenlere selam olsun!" ifadeleriyle yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

TANJU ÖZCAN'A 'ÖZEL' MUAMELE

CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in "değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuktan kaldırmasının ardından Tanju Özcan CHP'ye geri döndü.

İKİYÜZLÜ TAVIR TEPKİ ÇEKTİ

Yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in HDP'ye yanaşmasını görmezden gelen Tanju Özcan,'ın "Atatürk'ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim." demesi ikiyüzlü bulundu ve tepki çekti.

Öyle ki Özgür Özel terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yakın temaslara başladı. HDP'li Pervin Buldan ile Kadıköy'de opera dinlemeye giden Özgür Özel Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öperek skandala imza attı. Özel skandalı ise "Onurumdur gururumdur" diyerek savundu.

Tanju Özcan'ın HDP ile temas kuran ve "açık ittifak" kurmayı savunan Özgür Özel'e tepkisi kalması ikiyüzlü tavır olarak yorumlandı.