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İzmir’de denize pis su aktarılmış! Çiğli Atıksu Tesisinden denize kaçak deşarj

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 12:15
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü ekipleri,  Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde denetim yaptı. Ekipler atık suyun arıtılmadan denize deşarj edildiğini tespit edildi.
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