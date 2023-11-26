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Vapur seferleri çalışıyor mu? 26 Kasım İstanbul'da iptal feribot seferleri tam liste! Adalar, Kadıköy, Beşiktaş son dakika son gelişmeler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2023 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
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Vapur seferleri çalışıyor mu? 26 Kasım İstanbul’da iptal feribot seferleri tam liste! Adalar, Kadıköy, Beşiktaş son dakika son gelişmeler...

Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında İstanbul ve batı bölgelerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağışlar, deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı feribot seferlerinin kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Peki vapur seferleri çalışıyor mu, iptal edildi mi? İşte 26 Kasım iptal edilen vapur sefer listesi...

Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle "Vapur seferleri ve feribot seferleri iptal mi oldu?" sorusu gündemde önemli bir yer tutuyor. Marmara Bölgesi'nde, özellikle İstanbul'da kuvvetli rüzgar, sağanak yağış ve fırtına beklentisi üzerine İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından 25 Kasım tarihinde birçok feribot seferinin iptal edildiği açıklandı. Benzer şekilde, İstanbul Şehir Hatları'nda da bazı vapur seferleri durduruldu. Peki iptal edilen vapur seferleri tam liste nereden, nasıl öğrenilir?

BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Bursa kalkışlı seferler:

26.11.2023 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

26.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

26.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

26.11.2023 14:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

26.11.2023 13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

26.11.2023 16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

26.11.2023 19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

İstanbul kalkışlı seferler:

26.11.2023 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

26.11.2023 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

26.11.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

26.11.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

26.11.2023 18:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

26.11.2023 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

26.11.2023 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Armutlu kalkış seferler:

26.11.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

26.11.2023 15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYIN!

26 KASIM İDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Bursa kalkışlı İDO seferleri:

Bursa-Kadıköy Kalkış:08:30

Bursa-Kadıköy Kalkış:12:00

Bursa-Kabataş Kalkış:18:00

Bursa-Kadıköy Kalkış:20:30

Kabataş kalkışlı İDO seferleri:

Kabataş-Bursa Kalkış:17:15

Kabataş-Bursa Kalkış:11:15

26 KASIM İDO SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Şehir Hatları'ndan 26 Kasım tarihi için iptal edilen vapur seferleri listesi yayınlandı.

Bostancı kalkışlı seferler:

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Bostancı-Adalar (Ring)

07:00 Bostancı-Adalar-Kabataş

07:45 Bostancı-Adalar

Beşiktaş kalkış seferler:

Beşiktaş-Adalar

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

Kabataş kalkışlı seferler:

Kabataş-Adalar

07:30 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı

Kadıköy kalkışlı seferler:

Kadıköy-Kabataş

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp

Kadıköy-Beşiktaş

Kadıköy-Karaköy-Eminönü

Maltepe kalkışlı seferler:

Maltepe-Adalar

Rumeli Kavağı kalkışlı seferler:

Rumeli Kavağı-Eminönü hattı seferlerimizin Ortaköy ve Beşiktaş İskelesi uğraması

Aşiyan kalkışlı seferler:

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)

Eminönü kalkışlı seferler:

Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hattı seferlerimizin Ortaköy İskelesi uğraması

Üsküdar kalkışlı seferler:



Üsküdar-Karaköy-Eminönü

Üsküdar-Aşiyan

Büyükada kalkışlı seferler:

07:05 Büyükada-Bostancı

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