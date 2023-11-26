Vapur seferleri çalışıyor mu? 26 Kasım İstanbul’da iptal feribot seferleri tam liste! Adalar, Kadıköy, Beşiktaş son dakika son gelişmeler...

Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle "Vapur seferleri ve feribot seferleri iptal mi oldu?" sorusu gündemde önemli bir yer tutuyor. Marmara Bölgesi'nde, özellikle İstanbul'da kuvvetli rüzgar, sağanak yağış ve fırtına beklentisi üzerine İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından 25 Kasım tarihinde birçok feribot seferinin iptal edildiği açıklandı. Benzer şekilde, İstanbul Şehir Hatları'nda da bazı vapur seferleri durduruldu. Peki iptal edilen vapur seferleri tam liste nereden, nasıl öğrenilir?

BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Bursa kalkışlı seferler: