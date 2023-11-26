KARAOK tam isabetle vurdu | SSB Başkanı Haluk Görgün: Metehan’ın ruhuyla oyun değiştirici gücümüz

Kısa menzilli tanksavar silahımız KARAOK başarılı test atışları ile hedefini tam isabet vurarak sahada gücünü ve teknolojik başarısını bir kez daha kanıtladı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise yaptığı açıklamada KARAOK, "Metehan'ın ruhuyla oyun değiştirici gücümüz" dedi. İşte KARAOK'un teknik özellikleri...