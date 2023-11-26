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Haberler Galeri KARAOK tam isabetle vurdu | SSB Başkanı Haluk Görgün: Metehan’ın ruhuyla oyun değiştirici gücümüz

KARAOK tam isabetle vurdu | SSB Başkanı Haluk Görgün: Metehan’ın ruhuyla oyun değiştirici gücümüz

Kısa menzilli tanksavar silahımız KARAOK başarılı test atışları ile hedefini tam isabet vurarak sahada gücünü ve teknolojik başarısını bir kez daha kanıtladı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise yaptığı açıklamada KARAOK, "Metehan'ın ruhuyla oyun değiştirici gücümüz" dedi. İşte KARAOK'un teknik özellikleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 16:30
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KARAOK tam isabetle vurdu | SSB Başkanı Haluk Görgün: Metehan’ın ruhuyla oyun değiştirici gücümüz

KARAOK kısa menzilli tanksavar silahı başarılı test atışları ile hedefini tam isabetle vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KARAOK tam isabetle vurdu | SSB Başkanı Haluk Görgün: Metehan’ın ruhuyla oyun değiştirici gücümüz

Konuya ilişkin Roketsan'ın sosyal medya hesabından açıklamada şu ifaeler yer aldı:

"Kısa menzilli tanksavar silahımız KARAOK Görev Başında! Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak KARAOK kısa menzilli tanksavar silahımız başarılı test atışları ile hedefini tam isabet vurarak sahada gücünü ve teknolojik başarısını bir kez daha kanıtladı"

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KARAOK tam isabetle vurdu | SSB Başkanı Haluk Görgün: Metehan’ın ruhuyla oyun değiştirici gücümüz

"METEHAN'IN RUHUYLA, TAKTİK SAHADAKİ OYUN DEĞİŞTİRİCİ GÜCÜMÜZ"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise "Vuruş modları ve üzerinde bulundurduğu optik sistemleriyle KARAOK'tan kaçış yok. Metehan'ın ruhuyla, taktik sahadaki oyun değiştirici gücümüz KARAOK güvenlik güçlerimizin sadık bir dostu olacak" cümlesine yer verdi.

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KARAOK tam isabetle vurdu | SSB Başkanı Haluk Görgün: Metehan’ın ruhuyla oyun değiştirici gücümüz

KARAOK ÖZELLİKLERİ NELER?

Kısa menzilli tanksavar silahı karaok, üzerinde yer alan kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece/gündüz görev yapabilecek, portatif bir füze sistemidir.

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KARAOK tam isabetle vurdu | SSB Başkanı Haluk Görgün: Metehan’ın ruhuyla oyun değiştirici gücümüz

KARKOK TEKNİK ÖZELLİKLER

Çap: 125 mm