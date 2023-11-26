İBB Başkanı İmamoğlu’nun ’hizmet’ anlayışı bir kez daha sınıfta kaldı! Eminönü esnafı çileden çıktı: 3 seneden beri eziyet çekiyoruz

İstanbul'un işlek noktalarından biri olan Eminönü yeraltı çarşısında gece saatlerinde etkili olan yağmurdan etkilenen esnaf, daha önceden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı başvurulardan dönüş almadığını iddia ederek tepki gösterdi.

Rüzgâr ve sağanak yağışa karşı kendi imkânları ile mücadele eden esnafların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.