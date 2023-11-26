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İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'hizmet' anlayışı bir kez daha sınıfta kaldı! Eminönü esnafı çileden çıktı: 3 seneden beri eziyet çekiyoruz

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Giriş Tarihi: 26.11.2023 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
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İBB Başkanı İmamoğlu’nun ’hizmet’ anlayışı bir kez daha sınıfta kaldı! Eminönü esnafı çileden çıktı: 3 seneden beri eziyet çekiyoruz

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. Eminönü'nde bulunan yeraltı çarşısı esnafı, alınamayan önlemler sebebiyle dükkanları sel basmasının ardından çektiği zarara isyan etti. Çarşı esnafından Emrah Kandemir, "Biz 3 seneden beri bu eziyeti çekiyoruz. Taşların hepsine su giriyor. Yarın, bir gün dükkânları sel bastığı zaman bir anlamı kalmıyor. Bu gece 1’den sonra. Deniz yükseldiği zaman içeri giriyor. Birkaç seneden fazla sular içeri giriyor” dedi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor.

İMAMOĞLU İSTANBULLU VATANDAŞI CANINDAN BEZDİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Genel Başkanlık koltuğu için' savaş veren ve İstanbul'u arka plana iten Ekrem İmamoğlu, halkı artık canından bezdirdi.

EMİNÖNÜ ESNAFINI ÇİLEDEN ÇIKARDI

İstanbulluyu hizmet yoksunluğuna mahkum eden CHP'li İBB bu sefer de Eminönü esnafını çileden çıkardı.

Eminönü'nde bulunan yeraltı çarşısı esnafı, yağış havalarda çarşıyı su girdiği için çektiği zarara isyan etti. Gece saatlerinde etkili olan rüzgâr ve yağmurun yeraltı çarşısına girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un işlek noktalarından biri olan Eminönü yeraltı çarşısında gece saatlerinde etkili olan yağmurdan etkilenen esnaf, daha önceden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı başvurulardan dönüş almadığını iddia ederek tepki gösterdi.

Rüzgâr ve sağanak yağışa karşı kendi imkânları ile mücadele eden esnafların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BİZ 3 SENEDEN BERİ BU EZİYETİ ÇEKİYORUZ"

Çarşı esnafından Emrah Kandemir, "Su denizin yükselmesiyle merdivenlerde birikiyor. Gece burada çalıştığım için merdivenlerde su biriktiği için akıntı oluyor. Su geldiği için dükkânları basıyor, zarar veriyor. İSKİ'yi aradık, İSKİ itfaiyeye yönlendirdi. İtfaiye de bizi deniz müdürlüğüne bağlıyor. Bununla ilgili bir işlem yapmıyorlar. Biz 3 seneden beri bu eziyeti çekiyoruz. Taşların hepsine su giriyor. Yarın, bir gün dükkânları sel bastığı zaman bir anlamı kalmıyor. Bu gece 1'den sonra. Deniz yükseldiği zaman içeri giriyor. Birkaç seneden fazla sular içeri giriyor" dedi.

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