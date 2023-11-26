Eski İYİ Partili Fedai Çakmaklı'dan flaş sözler: Listeleri parayla sattılar! Parti FETÖ talimatıyla kuruldu
SON DAKİKA | İYİ Parti Şanlıurfa eski İl Başkanı Fedai Çakmaklı, 14-28 Mayıs seçimlerdeki milletvekilliği listelerindeki sıralamanın para karşılığı satıldığını öne sürdü. Akşener'in isteği doğrultusunda aday adayı olduğunu ancak yerinin parayla başkasına satıldığını ifade eden Çakmaklı, "Dokunulmazlık ihtiyacı olan paralı kişiler listeye girmek için ciddi miktarlarda para döktü. Edirne'den aday olan bir genel başkan yardımcısı bile listeye konulmadı. Beni arayıp sıralamasının 3 milyon dolara satıldığını söyledi. Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Esma Bekar, Metin Ergun, Burak Akburak İYİ Parti'de bir ağ oluşturarak genel başkanı kamufle etti." dedi. Diğer yandan Çakmaklı, partinin FETÖ talimatıyla kurulduğunu aktardı.
Eski İYİ Partili Fedai Çakmaklı, "Seçim süreci başladığında genel merkeze partiyle alakası olmayan yeni danışmanlar atandı. Bunlar zengin avcılığı yapıp genel merkeze müşteri getirdiler. İYİ Parti'nin listelerinin yüzde 50'si parti üyesi olmayan, son bir hafta içinde üye olan insanlardan oluştu. Antalya'da, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te büyük paralar döndü. Genel Merkez yetkilileri teşkilatlara baskı uyguladı. Teşkilatların çoğu da boyun eğdi. Bu tehditlerle istediklerini elde ettiler. Genel başkan yardımcılarının yüzde 99'u akçeli işlerin döndüğünü biliyor ama makam uğruna sesini çıkartmadılar" şeklinde konuştu.
Çakmaklı şu çarpıcı açıklamalarda bulundu:
Listeler, kapalı kapılar ardında belirlendi. 81 ilin listesi, teşkilatlar dikkate alınmadan, Akşener'in evinde özel kalemi Esma Bekar ile yapıldı.
"İYİ PARTİ, FETÖ TALİMATIYLA KURULAN BİR PARTİ"
Esma Bekar'ın, Siyaset Akademisi Başdanışmanı Yüksel Korkmaz'ın geçmişi araştırılsın. İYİ Parti, FETÖ talimatıyla kurulan bir partidir. Listeler dışarıdan, okyanus ötesinden, FETÖ'den gönderildi. 'Kumar masası' deyip kalktığı masaya geri oturup, Pensilvanya'dan talimat alan Akşener, teşkilatların sesine kulaklarını tıkadı.
"PARA VERENLER LİSTEDE YER ALDI"
Şimdi de ali cengiz oyunları oynuyor. Ümit Dikbayır mali işler sorumlusu olduktan sonra, Dikbayır ve birçok isme, seçime 1.5 ay kala milyonluk yeni araçlar alındı. Partiye emek verenler değil, para verenler listeye girdi.
"ORADA DURMAM YAKIŞMAZDI"
Ülkücü olduğunu iddia eden bir parti, vatanı-milleti koruyacağına isimleri şaibelerle dolu para sahiplerine dokunulmazlık zırhı sağlıyorsa orada durmam yakışmazdı."
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