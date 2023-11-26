Eski İYİ Partili Fedai Çakmaklı’dan flaş sözler: Listeleri parayla sattılar! Parti FETÖ talimatıyla kuruldu

Eski İYİ Partili Fedai Çakmaklı, "Seçim süreci başladığında genel merkeze partiyle alakası olmayan yeni danışmanlar atandı. Bunlar zengin avcılığı yapıp genel merkeze müşteri getirdiler. İYİ Parti'nin listelerinin yüzde 50'si parti üyesi olmayan, son bir hafta içinde üye olan insanlardan oluştu. Antalya'da, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te büyük paralar döndü. Genel Merkez yetkilileri teşkilatlara baskı uyguladı. Teşkilatların çoğu da boyun eğdi. Bu tehditlerle istediklerini elde ettiler. Genel başkan yardımcılarının yüzde 99'u akçeli işlerin döndüğünü biliyor ama makam uğruna sesini çıkartmadılar" şeklinde konuştu.