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FETÖ üyesi eski hakim Yahya Memiş saklandığı delikten çıkarıldı! Manisa’da kıskıvrak yakalandı

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Giriş Tarihi: 25.11.2023 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
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FETÖ üyesi eski hakim Yahya Memiş saklandığı delikten çıkarıldı! Manisa’da kıskıvrak yakalandı

FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim Yahya Memiş, saklandığı delikten çıktı. Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Memiş, Manisa ilçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda yakalanıp cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaşlı Mahallesi'nde olduğunu tespit ettikleri, hakimlik görevinden ihraç edilen Yahya Memiş'i (58) gözaltına aldı.

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Memiş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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