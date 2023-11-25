25 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri A Haber canlı yayınında silah sesleri! Katil İsrail Filistinlilere böyle ateş açtı: 1 çocuk yaralı

A Haber canlı yayınında silah sesleri! Katil İsrail Filistinlilere böyle ateş açtı: 1 çocuk yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2023 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
ABONE OL
A Haber canlı yayınında silah sesleri! Katil İsrail Filistinlilere böyle ateş açtı: 1 çocuk yaralı

Son dakika haberleri... A Haber, esir takasının ikinci gününde son durumu olay yerinden aktarmak isterken İsrail askerinin dehşetini kayıt altına aldı. İsrail askerinin açtığı ateş sonucunda bir Filistinli ayağından vuruldu. Dehşet anlarını A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Katil İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın ikinci gününde, soykırımcı İsrail askerleri yine masumların üzerine ateş açtı.

A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu, esir takasının yapılacağı bölgeden yayın yaparken ekranlara eli kanlı İsrail askerlerinin Filistinli masumlara açtığı silah sesleri yansıdı.

Hacıalioğlu'nun bölgeden aktardığı bilgi şu şekilde: "İsrail askerlerinin zulmü devam ediyor maalesef. Burada sağlıkçılar da var, müdahale gerçekleştiriyor. Dün de ateş açmışlardı, bugün de benzer bir hadise yaşanıyor.

Bir yandan esir takası gerçekleşirken diğer yandan da İsrail polisinin yapmış olduğu müdahaleyi görüyoruz. Ayağından vurulduğunu görüyoruz, yaklaşık 50 metre yakınımızda oldu. Canlı yayında İsrail askerinin zulmünü de net bir şekilde gösteren bir an oldu.

Burada gergin anlar yaşanmaya devam ediyor, yaşının küçük olduğunu tahmin ediyorum, daha çocuk. Sağ bacağından vuruldu. Yalnızca yamacın üzerinde duruyorlardı. Ancak o noktaya yaklaşılmasını istemiyordu İsrail askeri."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA