A Haber canlı yayınında silah sesleri! Katil İsrail Filistinlilere böyle ateş açtı: 1 çocuk yaralı

Bir yandan esir takası gerçekleşirken diğer yandan da İsrail polisinin yapmış olduğu müdahaleyi görüyoruz. Ayağından vurulduğunu görüyoruz, yaklaşık 50 metre yakınımızda oldu. Canlı yayında İsrail askerinin zulmünü de net bir şekilde gösteren bir an oldu.