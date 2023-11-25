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Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda flaş açıklamalar

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Giriş Tarihi: 25.11.2023 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
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Başkan Erdoğan’dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı’nda flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte detaylar...

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