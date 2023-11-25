AK Parti yerel seçim startını veriyor! Ülke genelinde temayül yoklamaları başlıyor...
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yerel seçim için geniş kapsamlı çalışmalarına başlayan AK Parti'de belediye başkanı adaylarını belirlenmesi için temayül yoklamaları başlıyor. Yarın Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleşecek temayül yoklamalarında binlerce AK Partili görüşünü bildirecek. İşte detaylar...
AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden de birinci parti olarak çıkmak için hummalı bir çalışmanın içinde. Belediye başkan adaylarının belirlenmesi için şimdi sıra binlerce partilinin görüşünün alınmasında.
160 BİN AK PARTİLİ SORU YANITLAYACAK
AK Parti'ye yaklaşık 6 bin aday adaylığı başvurusu yapıldı. 22 Kasım'da sona eren başvuru sürecinin ardından parti teşkilatı yoklama çalışmalarına yoğunlaştı. 81 ilde çevrim içi gerçekleştirilecek temayül yoklamasında yaklaşık 160 bin AK Partili "Kimi aday olarak görmek istersiniz?" sorusunu yanıtlayacak.
ŞEFFAF VE TARAFSIZ ŞEKİLDE YAPILACAK
Temayül yoklamasının şeffaf ve tarafsız bir şekilde yapılması için her ilde komisyonlar oluşturuldu. Komisyonlarda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile milletvekilleri bulunuyor.
YAVAŞ YAVAŞ AÇIKLANACAK
AK Parti'de hedef Cumhur İttifakı çatısı altındaki mevcut belediyelere yenilerini eklemek. Bunun için temayül yoklaması ile anket ve saha çalışmalarının sonuçları titizlikle analiz edilecek. Belirlenen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları peyderpey kamuoyuna duyurulacak.
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