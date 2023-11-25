AK Parti yerel seçim startını veriyor! Ülke genelinde temayül yoklamaları başlıyor...

ŞEFFAF VE TARAFSIZ ŞEKİLDE YAPILACAK

Temayül yoklamasının şeffaf ve tarafsız bir şekilde yapılması için her ilde komisyonlar oluşturuldu. Komisyonlarda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile milletvekilleri bulunuyor.