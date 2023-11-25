DEVA Partisi'nde toplu istifa! 800 kişi birden AK Parti'ye geçti! Tören düzenlendi...
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'den tarihin en büyük söğüşlerinden birini yaparak çok sayıda milletvekili kapan DEVA Partisi'nde üst üste istifalar yaşanıyor. Son olarak Erzurum'un Horasan ve Karayazı ilçelerinde DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişi, AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Erzurum İl Binası'nda DEVA Partisi'nden istifa edenler için katılım töreni düzenlendi. AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz ve İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun da yer aldığı törende Horasan ve Karayazı'da DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişiye AK Parti rozetleri takıldı.
"MÜTHİŞ BİR TEVECCÜH VAR"
Törende konuşan AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Çok şükür, bugüne kadar olduğu gibi bu seçimde de müthiş bir teveccüh var. Bu teveccüh nedeniyle ben sizlere ve çok kıymetli aday adayı teşkilat mensubu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda Horasan'dan, Karayazı'dan diğer partilerden, partimize geçişler var. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Şimşek ailesinden bir de aday adayı müracaatı vardır. Bu anlamda kendisine de hayırlı olsun diyorum" dedi.
AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz ise "Bu bizim siyasi gelenek, büyük bir nehir gibi akıyor. Osmanlı döneminde de vardı, Cumhuriyet döneminde de var, önümüzde de inşallah var olacak. Bazen bu nehir büyük yer hareketleri, zelzeleler olunca ufak bölümler, çaylar ayrılıp başka tarafa doğru gidiyor ama biraz sonra kendi mecrasına geri geliyor. Arada sırada bu tür şeyler olabilir ama tarihin dediği oluyor. Irmak bu er geç yatağını bulacaktır. Herkes inşallah Türkiye'nin geleceği, halkımızın birlik beraberliği için ayrım yapmayan, ırkçılık, bölücülük yapmayan politikanın güzergahına birleşecektir" diye konuştu.
ADAYLIK MÜRACAATINI YAPTI
Katılım töreni sonrası Medeni Şimşek, Horasan ilçesinden belediye başkan aday adaylığı müracaatını yaptı. Müracaat dilekçesini İl Başkanı Küçükoğlu'na veren Şimşek, şunları söyledi:
"Şimşek ailesinin tüm bireyleriyle beraber burada olmaktan onur duyuyoruz. 2014- 2019 yılları arasında belediye meclis üyeliği, 2019 yılında belediye başkan aday adayı olarak bugüne kadar aralıksız, hiç ayrılmadan partime hizmet ettim. Bundan sonra da hizmet etmenin onurunu, şerefini yaşayacağıma inanıyorum. Bu çatı altında olmaktan onur ve şeref duyuyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | 64 il için alarm! AFAD, Valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Bomba siklon tehlikesi... | 25-29 Kasım 2023
- Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi, kaç gün sürecek? 2. ara tatil ne zaman, hangi ayda? MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi...
- MEB son dakika: Ara tatil kararı netleşti! Bakan Yusuf Tekin son noktayı koydu! Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine 2. ara tatil var mı, yok mu?
- Memur emeklisine (4C) 5 haneli maaş piyangosu vurdu! Memura ocakta %51'lik zam tablosu çıktı! Öğretmen, hemşire, doktor, vaiz 2024'te en düşük....
- OPTİK TEST: Ayı mı yoksa bıçak mı? Resimde ilk gördüğünüz şey kişilik sırlarınızı açığa çıkarıyor! Cevap sizi şaşırtacak!
- ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES sonuç ekranı kasım ayında açılacak mı? Puan kaç yıl geçerli?
- 2023-2024 VGM üniversite burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? VGM burs sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?
- Teyamül yoklaması ne zaman yapılacak? AK Parti belediye başkan aday adaylığı sonuçları ne zaman açıklanacak? AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI SONUÇLARI
- Bağkur 7200 güne düştü mü? Bağkur prim eşitleme açıklandı mı, Meclis'ten geçti mi? Bağkur erken emeklilik şartları neler?
- 32 günlük hesaplama... Mevduat faizleri zirveye çıktı! 50 bin, 500 bin, 1 milyon TL'lik faiz getirisi hesaplandı!
- Oğuzhan Muslu kimdir, mesleği ne? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu tutuklandı mı, neden?
- MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇ EKRANI 2023! odsgm.meb.gov.tr