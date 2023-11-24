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Terör örgütü PKK'ya silah ve mühimmat sağlayan 3 kişi tutuklandı! Hainler "gönüllü" kisvesine bürünmüş

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Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
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Terör örgütü PKK’ya silah ve mühimmat sağlayan 3 kişi tutuklandı! Hainler gönüllü kisvesine bürünmüş

SON DAKİKA HABERİ | Adıyaman ve Hatay’da gerçekleştirilen PKK-KCK Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonda, örgüt mensuplarına silah ve mühimmat temin eden 3 kişi tutuklandı. Detayların da ortaya çıktığı operasyonda örgüt mensuplarının "gönüllü" kisvesine büründüğü bildirildi.

Son dakika | Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK-KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Adıyaman ve Hatay'da operasyon düzenledi.

HAİNLERDEN "GÖNÜLLÜ" NUMARASI

Önceki gün gerçekleştirilen operasyonda Adıyaman-Çelikhan Karayolu üzerinde bulunan Aziz Dede Türbesi'nde (Apaziz) gönüllü görevlisi oldukları öğrenilen K.K., A.T. ile Hatay'da bulunan S.K. isimli şahıslar evlerinde gözaltına alındı.

GÖZALTI SONRASI TUTUKLAMA

2015 yılında Adıyaman kırsalında örgüt mensuplarına silah ve mühimmat temininde bulundukları belirlenen şahıslar 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığında yapılan sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi.

Şahısların Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şahıslar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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