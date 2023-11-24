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Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj

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Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
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Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’ne video mesaj

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, Gazze'de yaşanan katliama bir kez daha tepki gösterirken "Gazze'de insanlık değerleri ayaklar altına alındı." dedi.

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