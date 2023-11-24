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İstanbul'da PKK/KCK yapılanmasına büyük operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2023
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İstanbul’da PKK/KCK yapılanmasına büyük operasyon

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde yer alan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı.

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