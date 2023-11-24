Son dakika | Çalışan emeklilere 5 bin TL | AK Partili Güler açıkladı: Detaylı çalışma var
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler “Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor.” dedi. Ayrıca müjdeli bir haberin daha yolda olduğunun sinyalini veren Güler, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak.” ifadelerine yer verdi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamda "Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor." ifadelerine yer verdi.
"ÇALIŞAN EMEKLİLERE DE 5 BİN TL VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMAMIZ VAR"
Ayrıca müjdeli bir haberin daha yolda olduğunun sinyalini veren Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." ifadelerine yer verdi.
AK PARTİ'NİN 80 MADDELİK TEKLİFİNDE NELER VAR?
Ekonomide yeni torba yasa geliyor. 80 maddelik torba yasada en dikkat çekici başlıklardan biri ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi.
Ayrıca deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara para cezası katlanacak.
Diğer taraftan torba yasada şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının da artırılacağı belirtilirken çek ibraz yasağının da süresi uzatılacak.
FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI
Depremden etkilenen illerde fahiş fiyat artışları için cezalar artırılacak.
İnşaat yapım işlerinde ve yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezası verilecek.
ÇEK İBRAZ YASAĞININ SÜRESİ UZATILIYOR
Çek Kanunu'nda da değişiklik yapılacak.
Çekin tarihinden önce bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenleme 2 yıl daha uzatılacak.
Uygulama 31 Aralık 2023 yerine 31 Aralık 2025'te sona erecek.
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