Son dakika | Çalışan emeklilere 5 bin TL | AK Partili Güler açıkladı: Detaylı çalışma var

"ÇALIŞAN EMEKLİLERE DE 5 BİN TL VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMAMIZ VAR"

Ayrıca müjdeli bir haberin daha yolda olduğunun sinyalini veren Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." ifadelerine yer verdi.