AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! Aday belirlemek için komisyon kuruldu
Son dakika haberi | AK Parti, yerel seçimler öncesi aday belirlemek için temayül yoklaması sürecini yönetecek komisyonları oluşturdu. Bölgelerde 26 Kasım Pazar günü temayül yoklaması yapılacak.
Parti bu kapsamda, 9 Kasım'da başlayan ve dün tamamlanan belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru sürecinin ardından 26 Kasım Pazar günü temayül yoklaması yapacak.
Aday belirlemedeki önemli kriterlerden biri olarak görülen yoklama çalışmalarına yoğunlaşan parti, öncelikle sürecin sağlıklı yürütülmesi için 81 ilde "temayül komisyonları" oluşturdu.
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonların gözetim ve denetiminde yapılacak yoklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 160 bin AK Parti'li oy kullanacak.
Tarafsızlığın korunması amacıyla komisyon üyesi olacak milletvekillerinin, kendi seçim çevreleri veya memleketlerinde görevlendirilmemesine özen gösterildi.
KOMİSYON BAŞKANLARI
Dijital ortamda tüm Türkiye'de aynı anda yapılacak yoklama sürecini yönetecek bazı illerin komisyon başkanları şöyle: "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz başkanlığındaki komisyon Ankara, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin başkanlığındaki komisyon İstanbul, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir başkanlığındaki komisyon İzmir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci başkanlığındaki komisyon Antalya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen başkanlığındaki komisyon Adana, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ başkanlığındaki komisyon Konya, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin başkanlığındaki komisyon Kayseri, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel başkanlığındaki komisyon Diyarbakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan başkanlığındaki komisyon Gaziantep, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta başkanlığındaki komisyon Hatay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki komisyon Kahramanmaraş, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin başkanlığındaki komisyon Kocaeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri başkanlığındaki komisyon Manisa, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki komisyon Mersin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın başkanlığındaki komisyon Muğla, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki komisyon Yozgat, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir başkanlığındaki komisyon Sakarya."
Bu arada bugün AK Parti'de komisyonların katıldığı bir toplantı yapılacak. Toplantıda, komisyon başkan ve üyeleri yoklama öncesi, sırası ve sonrasına yönelik teknik olarak bilgilendirilecek.
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