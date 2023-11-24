Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuştu. OECD ülkeleri arasında Türkiye'nin ihracatının en hızlı artan 3. ülke olduğuna işaret eden Başkan Erdoğan, "Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 254,8 milyar doları buldu. Ayrıca yıllık cari dengede son 2 ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağladık." dedi. Savunma alanında Türkiye'nin kararlı adımlarını anlatan Başkan Erdoğan, "İHA ve SİHA'larda elde ettiğimiz başarıyı, füze, gemi, zırhlı araç, kamera, hava savuma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine teşmil etmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi. Diğer yandan muhalefetin geçmişte yerli elektrikli otomobil Togg’a yönelik engelleme çalışmalarına değinen Başkan Erdoğan, “Aynı yalanlarını KAAN için dillendiriyorlar. Kendi kinlerinde debelensinler. Dikkate almıyoruz bunları. Ülkemizdeki inovasyon kültürünü güçlendirmeye çalışıyoruz.” mesajını verdi.
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde hitap etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:
Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerinin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2014 yılında 460 başvuruyla başladığımız İnovalig'de bu sene 2003 başvuruya ulaştık. İlk günden beri sahip çıktığımız bu etkinliklere bundan sonra da gereken desteği vereceğiz.
Yeter ki siz çalışın, üretin, istihdam oluşturun. Yeter ki siz Türkiye'nin potansiyeline güvenmeye devam edin. Sizi asla yalnız bırakmayız.
Gümrük işlemlerinin en ucuz ve hızlı yapılması için çalışıyoruz.
"HUSUSİ PASAPORT İLE İHRACATÇILARIMIZA KOLAYLIK SAĞLADIK"
Sizleri teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kurduk. Kurmaya devam ediyoruz. İhracatçılarımıza karşıladığımız ayrıcalıkların başında hususi pasaport vardır. Bu kapsamda şimdiye kadar 35 bin ihracatçımıza hususi damgalı pasaport verdik.
Sizlerin de arasında olduğu ihracatçılarımızın kendilerine verilen desteğin hakkını verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz geçen 204 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Küresel ölçekte yaşanan tüm zorluklara rağmen ihracatımız yükselmeye devam ediyor. En yüksek Ekim ayı ihracat değerine ulaştık. Yıllık cari dengede son 2 ayda 7 milyar dolar iyileşme sağlandı. Bu başarıda emeği olan siz ihracatçılarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bunlar sadece birer başlangıç. Daha fazlasını başaracağız.
"TÜRKİYE İHRACATI EN HIZLI ARTAN 3. ÜLKE"
İhracatçılarımızın verdiğimiz desteklerin hakkını vermesinden dolayı gurur duyuyoruz. Ülkemiz geçen sene 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. : Türkiye ihracatı en hızlı artan 3. ülkedir.
İhracatın rakam olarak artışı şüphesiz önemlidir. Ama bizim asıl yoğunlaşmamız gereken yüksek katma değerli ürün ihracatıdır. Sadece yükte değil, pahada da ağır ürünlerle yelpazemizi çeşitlendirmeliyiz. Savunma Sanayi alanında bunu başarıdık. Kilogram başına ortalama 57 doların üstüne çıktık.
Burada meramımızı daha iyi anlatmak adına çarpıcı bir örneği sizinle paylaşmak istiyoruz. İHA'da kullandığımız mercekleri Kanada'dan ithal ediyoruz. Suriye'deki operasyonlarımız nedeniyle Kanada mercek vermedi. Güya NATO'da beraber olduğumuz müttefikimizin bu yaklaşımı karşısında biz de ASELSAN'ı talimatlandırdık. Tam bir seferberlik ruhuyla yerli İHA'larımıza bu ürünü sundular. Yerli ve milli kamera sistemini böylece ülkemize kazandırdık. Yurt dışına da ihraç ettik.
MUHALEFETE TOGG TEPKİSİ: AYNI YALANLARINI KAAN İÇİN DİLLENDİRİYORLAR
İlk elektrikli aracımız Togg da benzer bir başarı hikayesi. Bu sefer dışarıdan değil içimizdeki muhalefetin çelmeleri ile karşılaştık. Devrim'i boğmak için hangi bahaneleri uydurdular ise Togg'u hedefe koydular. Bunun fabrikası yok iftirası attılar.
Muhalefet TOGG'u hedef tahtasına koydu. 'Yurt dışından geldi' diyecek kadar kontrolü kaybettiler.
Bir günlerini ayırıp üretim tesisini ziyaret etmediler. 12 binden fazla araca rağmen yalanlarını ısrarla devam ettiriyorlar. Aynı yalanlarını KAAN için dillendiriyorlar. Kendi kinlerinde debelensinler. Dikkate almıyoruz bunları. Ülkemizdeki inovasyon kültürünü güçlendirmeye çalışıyoruz. Önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol var. Türkiye yerinde saymakla yetinecek ülke değildir ve olamaz. İhracatta kendimizle yarışmalıyız.
İnovasyon haftası çerçevesinde paylaşılan hikayelerin hepimize rehberlik edeceğine inanıyorum. Kimi alanlarda kendimizi yeterli görmesek de ihracattaki bu başarıların hiçbiri tesadüf değil .Her adımımızı vizyon doğrultusunda attık. İnovasyon meselesine önem verdik. Kendi alanında çığır açan ürünler geliştirmeden hedeflerimize tam manası ile ulaşamayacağımızı biliyoruz. Sanayiyi destekleyerek. bilimsel faaliyetleri, genç girişimcileri destekleyerek ekosistem kurduk.
"BU ÜLKEDEN BİR ŞEY OLMAZ DİYENLERİ BAŞARILARIMIZLA HÜSRANA UĞRATTIK"
Yenilikçiliğin mimarı teknofest gençlerimiz için tüm imkanları seferber ettik. Dünyanın en başarılı üniversiteleri, ARGE merkezleri küresel ağa sahip şirketleri insan kaynağı yanında başka membalardan beslenmekte. Bunun en başlı örneği silikon vadisidir. Şirketlerimiz, üniversitelerimiz dışarı açılmaktan uluslararası zemini oluşturmaktan korkmamalıdır. Türkiye'yi içine kapatmayı hedefleyen söylemleri iyi niyetli bulmuyoruz. 5. kol elemanları tarafından körüklenen lümpen faşizm büyük Türkiye yolundaki en büyük engellerden biri. Faşizm bilimin sanatın özgün ve özgür düşüncenin de hasmı. Bu düşüncenin gençlerimizi zehirlememize fırsat vermeyeceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun bilgiyi bir zenginlik görmek tercihten öte zorunluluktur. Diğer türlü rakiplerimiz ileri giderken biz irtifa kaybederiz.
Nice engelli atladık. Bu ülkeden bir şey olmaz diyenleri başarılarımızla hüsrana uğrattık. Ülkemizi yurt dışında kötüleyenlerin heveslerini vatanımıza sahip çıkarak kursaklarında bıraktık.
İSRAİL'E GAZZE TEPKİSİ: CAN VEREN KARDEŞLERİMİZİN DERTLERİ İLE DE DERTLENECEĞİZ
Mazlum coğrafyalara sırtımızı dönmeyeceğiz. 7 Ekim'de İsrail saldırıları altında can veren kardeşlerimizin dertleri ile de dertleneceğiz. Tarihimizin hiçbir döneminde zulme rıza göstermedik. Soykırıma ve sömürüye bulaşmadık. İnsanımızın başını eğecek hiçbir bagajımız olmadı. unların hiçbirine borçlu değil tam tersine alacaklıyız. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ne suretle olursa olsun yolda kalanlardan olmayacağız.
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