Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde hitap etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerinin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2014 yılında 460 başvuruyla başladığımız İnovalig'de bu sene 2003 başvuruya ulaştık. İlk günden beri sahip çıktığımız bu etkinliklere bundan sonra da gereken desteği vereceğiz.

Yeter ki siz çalışın, üretin, istihdam oluşturun. Yeter ki siz Türkiye'nin potansiyeline güvenmeye devam edin. Sizi asla yalnız bırakmayız.

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