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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara’da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso’yu kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara’da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso’yu kabul etti

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara’da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso’yu kabul etti. Görüşmeye ilişkin bir görüntü Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabında paylaşıldı.

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