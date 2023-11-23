TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ’yüzde 50+1’ açıklaması: Dönüş yoktur revizyonlar yapılabilir

"İSRAİL'DEN ÇOK İSRAİLCİ DEVLETLERİN OLDUĞUNU GÖRMEK İNSANI ÜZÜYOR"

İsrail'in, Filistin'i işgalinden bu yana bütün uluslararası platformlarda gündem ne olursa olsun, konuyu Gazze'de yaşanan insani dramlara, soykırım boyutlarına varmış olan katliamlara çektiklerini belirten Kurtulmuş, "Toplantı sonunda açıklanacak nihai bildiriye de özellikle 'acil ateşkes' ve 'insani yardım koridoru açılması' teklifimizi yazdırmaya çalıştık. Ama bir ülkenin itirazıyla ortak metinde yer almadı. Endonezya Meclis Başkanı ise ortak bir deklarasyon olmamasına rağmen, ev sahibi olarak yaptığı son açıklamada, bizim de katıldığımız 'acil ateşkes', 'insani yardım' ve 'iki devletli çözüm' fikrini dile getiren bir bildiri yayımladı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı günden itibaren TBMM Başkanı olarak beşinci uluslararası toplantıya katıldığını hatırlatan Kurtulmuş, İsrail'den daha çok İsrailci devletlerin olduğunu görmenin insanı üzdüğünü dile getirdi.

Bazı devletlerin hem İsrail'i rencide etmemek hem de İsrail'in koruyucularına karşı bir şekilde kötü durumda kalmamak için yaşanan ölümlerden neredeyse Filistin tarafının da suçu olduğunu söyleyebilecek kadar ileri gittiğini belirten Kurtulmuş, bunun vahim bir durum olduğunu vurguladı.

Dünyanın dört bir tarafında halkların göstermiş olduğu büyük karşı çıkışların, katılımcıları milyonlarla ifade edilen büyük mitinglerin olduğunu anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, birçok ülkede gerçekleştirilmiş olmasının, artık farklı dinlerden, dillerden insanların da Filistin halkının yanında yer aldığını ifade etmiş olmasının, giderek bu ülkelerin de tavrını değiştireceğini görüyoruz. Özellikle bu durumun İsrail'e destek veren hükümetlerin üzerlerinde bir siyasi baskı oluşturacağını ve bu vesileyle de onların İsrail üzerinde politik bir baskı oluşturmasını temin edeceğini düşünüyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ara verecek geçici ateşkesin sağlanmasında, uluslararası camiadaki bu hareketliliğin ve İsrail'in üzerine konulan siyasi baskıların etkisi olduğunu düşünüyorum."

"GAZZE, FİLİSTİN TOPRAĞI AMA BM GENEL SEKRETERİNE DAHİ İZİN VERİLMİYOR"

Bir gazetecinin "Bu uluslararası platformlardaki izlenimlerinizden yola çıkarak iki devletli çözüm konusunda bir perspektif görebiliyor musunuz?" sorusu üzerine Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:

"Şu anda fiilen ortada iki devletli bir durum söz konusu. Güya, bir Filistin Devleti var. Bu beylerin anladıkları, bir Filistin Devleti olsun ama kağıt üzerinde olsun, fiiliyatta var olmayan bir Filistin Devleti olsun. Bir mahallesinden bir diğer mahallesine geçmek için Filistinli yurttaşların İsrail polisinin insafsızlığına terk edildiği fiili bir durum oluşturuldu.

Bu beyler, 'Uluslararası fonlar kontrollü bir şekilde ancak kullanılabilir olsun, şehirler birbirinden ayrılsın, paramparça, toprak bütünlüğü olmayan, yönetim bütünlüğü ve yönetim kabiliyeti olmayan, kağıt üzerinde bir Filistin Devleti olsun' istiyor. İşte Filistin Devleti'nden anladıkları bu."