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PKK'da çözülmeler sürüyor: 1 terörist Habur’da Hudut Karakoluna teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2023
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PKK’da çözülmeler sürüyor: 1 terörist Habur’da Hudut Karakoluna teslim oldu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

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