Hulusi Akar, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Mard'ı kabul etti
Son dakika haberleri... Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard'ı kabul etti. Akar, TBMM'de İsveç Ankara Büyükelçisi Malena Mard'ı kabul etti. Akar, İsveç'in 3'lü Mutabakat kapsamında, Türkiye'ye verdiği sözlerin gözden geçirileceğini aktardı. Hulusi Akar ile Malena Mard'ın görüşmesi, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, TBMM'de İsveç Ankara Büyükelçisi Malena Mard'ı kabul etti. Akar, İsveç'in 3'lü Mutabakat kapsamında, Türkiye'ye verdiği sözlerin gözden geçirileceğini aktardı. Akar, "Kendileriyle konuştuk, görüştük bugüne kadar yapılan çalışmaları bir kez daha gözden geçireceğiz. Türk heyetiyle İsveç, Finlandiya ve NATO heyetinin bulunduğu ortamda memorandum imzalandı. İsveç ve Finlandiya tarafı ülkedeki terörist faaliyetlerine müsaade etmeyecektir. Bununla ilgili gerekli tedbirleri alacaklarını ifade ettiler. Kur'an yakma gibi bazı terörist faaliyetler oldu. Bunların önlenmesi verilen taahhütlerin yerine getirilmesi aynı zamanda ihraç lisanslarındaki tahditler vardı. Onların da kaldırılması memorandumun özeti bu. Top onların sahasında şu anda. Alacakları tedbirler çerçevesinde herhangi bir şekilde İsveç ile bir sorun olmadığını kendilerine ifade ettik" dedi.
İsveç Ankara Büyükelçisi Malena Mard da Türkiye ile ilişkilerin daha da güçlenmesi için görüşmelerin süreceğini dile getirdi. Açıklamaların ardından görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Akar, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda Meclis Dışişleri Komisyonu'nda bulunan tezkere ile ilgili de, "Esas olan Türkiye'nin menfaatleri. Usul neyse o" değerlendirmesinde bulundu.
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