23 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FETÖ'nün iki numaralı medya tetikçisi Mehmet Kamış yakalandı! Karşısında polisi görünce ilk tepkisi bu oldu

FETÖ'nün iki numaralı medya tetikçisi Mehmet Kamış yakalandı! Karşısında polisi görünce ilk tepkisi bu oldu

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 23.11.2023
ABONE OL
FETÖ’nün iki numaralı medya tetikçisi Mehmet Kamış yakalandı! Karşısında polisi görünce ilk tepkisi bu oldu

FETÖ’nün üst düzey yöneticiliğini ve kapatılan Zaman Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın yardımcılığını yapan Mehmet Kamış, İzmir’de saklandığı rezidansta yakalandı. Kamış, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan aranıyordu.

İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütün sözde üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen, kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aranan firari sanık Mehmet Kamış'ın yakalanması için Çeşme'de operasyon düzenledi.

Kapatılan Zaman gazetesinde bir dönem genel yayın yönetmen yardımcılığı yapan ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen Kamış, ilçede yakalandı.

KAMIŞ İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Mehmet Kamış, İzmir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

GÖZALTINDA SORGULANIYOR

Gözaltına alınan Kamış'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kamış'ın saklandığı lüks rezidansta yakalandığı, ilk başta kimliğini gizlediği, Mehmet Kamış'ın kendisi olmadığını söylediği öğrenildi.

Bulunmasıyla büyük şaşkınlık yaşayan Kamış'ın, kendisini yakalayan polis ekiplerine "Beni nasıl buldunuz?" diye sorduğu öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA