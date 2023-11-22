CHP’li belediyede yeni skandal! İcazeti aldı 5 mevkiye çöktü! Gerçek Sayıştay raporunda ortaya çıktı

Her ne kadar Belediye tarafından söz konusu personelin 01.06.2022 tarihinde ASAT Genel Müdürlüğüne memur olarak naklen atandığı ve bu tarihten itibaren personele herhangi bir ödeme yapılmadığı belirtilse de; Belediye ile personel arasında 31.05.2021 tarihinde imzalanan "Danışman Hizmet Sözleşmesi"nin 15.05.2021-15.05.2023 tarihleri arasını kapsadığı ve personelin 01.06.2022 tarihinden sonra herhangi bir ücret almasa da Başkan Danışmanı olarak fiilen çalıştığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 2560 sayılı Kanun'a göre Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilenlerin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmesinin uygun olmadığı düşünülmektedir."

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