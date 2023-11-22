CHP'li belediyede yeni skandal! İcazeti aldı 5 mevkiye çöktü! Gerçek Sayıştay raporunda ortaya çıktı
CHP'nin skandalların ardı arkası kesilmiyor. Sayıştay’ın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı raporunda ortaya çıkan gerçek gündeme bomba gibi düştü. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü’nde yönetim kurulu üyesi olan Cem Oğuz’un yönetmeliklere aykırı bir biçimde, görevi dışında dört farklı yerde daha çalıştığı belirlendi. Oğuz’un görevlerinden bir tanesinin ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'e danışmanı olması, CHP’li belediyedeki skandalı gözler önüne serdi.
CHP'nin olduğu yerde sorun ve skandalların ardı arkası kesilmiyor.
İCAZETİ ALDI 5 MEVKİYE ÇÖKTÜ
2019'da yapılan yerel seçimlerden bu yana Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başdanışmanlığını yapan Cem Oğuz'un ASAT'taki yönetim kurulu üyeliği dışında, 5 farklı yerde daha çalıştığı öğrenildi.
Muhittin Böcek'in başdanışmanı Oğuz'un; ASAT'taki yönetim kurulu üyeliği dışında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Aldaş'ta yönetim kurulu üyeliği, Antepe İnşaat A. Ş.'de yönetim kurulu başkanlığı ve Ankara Üniversitesi bünyesinde öğretim görevlisi görevlerini sürdürüyor.
SAYIŞTAY RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Sayıştay raporunda, Oğuz'un 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükmüne göre, başka kurumlarda çalışmaması gerektiği vurgulanırken, aynı kanunun "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'nci maddesinin beşinci fıkrasında ise yönetim kurulu üyelerinin devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamayacağı hüküm altına alındığı aktarıldı.
Raporda, yapılan inceleme neticesinde, 22 Mayıs 2019 tarihinde sözleşme imzalanarak 14 Mayıs 2020 tarihine kadar başkan danışmanı olarak görevlendirilen Oğuz'ın 20 Mart 2020 tarihinde ASAT Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildiği belirtildi. Ayrıca, Oğuz'un başkan danışmanlığı görevinin 9 Haziran 2020 tarihinde 15 Mayıs 2021 tarihine kadar, 31 Mayıs 2021 tarihinde ise 15 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatıldığı aktarıldı.
İlgili raporda şu ifadelere yer verildi:
"Belediye cevabında, bulgu konusu personelin Akdeniz Üniversitesinde görev yapmakta iken 06.11.1981 tarih ve 17506 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38'inci maddesi kapsamında Üniversite Yönetim Kurulunun 28.05.2021 tarihli ve 90 sayılı kararı ile, aylık ve özlük işlemlerinin Üniversite tarafından yürütülerek Belediyede geçici görevle Başkan Danışmanı olarak görev yapmakta iken 01.06.2022 tarihinde ASAT Genel Müdürlüğüne memur olarak naklen atandığını ve belirtilen tarihten itibaren personele herhangi bir ödeme yapılmadığı ifade edilmiştir.
Her ne kadar Belediye tarafından söz konusu personelin 01.06.2022 tarihinde ASAT Genel Müdürlüğüne memur olarak naklen atandığı ve bu tarihten itibaren personele herhangi bir ödeme yapılmadığı belirtilse de; Belediye ile personel arasında 31.05.2021 tarihinde imzalanan "Danışman Hizmet Sözleşmesi"nin 15.05.2021-15.05.2023 tarihleri arasını kapsadığı ve personelin 01.06.2022 tarihinden sonra herhangi bir ücret almasa da Başkan Danışmanı olarak fiilen çalıştığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 2560 sayılı Kanun'a göre Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilenlerin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmesinin uygun olmadığı düşünülmektedir."
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in skandalları...
FETÖ PROPAGANDASI YAPILMIŞTI
Bu yıl 60'ıncısı düzenlemesi beklenen Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Belgesel Yarışması'nda FETÖ propagandası yapan 'Kanun Hükmü' filminin seçkiden çıkarılıp, tekrar geri alınması skandalı gündeme bomba gibi düşmüş, bakanlıkların devreye girmesiyle festival iptal edilmişti.
SKANDAL DESTEK AÇIKLAMASI
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek "Daha önceki yönetim tarafından festival kapsamından çıkarılan ulusal yarışma kategorisi, büyük emeklerle ve festivali özüne döndürme inancıyla bizim dönemimizde yeniden festival kapsamına alınmıştır. Bu karar, bizim sansüre karşı olan duruşumuzun en net göstergesidir." diyerek destek çıkmıştı.
YARDIMCI 'BÖCEK' GİBİ EZMİŞTİ
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Oktay Başaran sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda partisine zehir zemberek sözler kullanmıştı.
Başaran, belgesel adı altında FETÖ'nün aklanmaya çalışılmasını asla kabul edemeyeceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP'nin bir terör örgütünü korumaya çalışmasını da asla kabul edemem." dedi.
Başaran, partisine çağrıda bulunarak, "Özellikle partim CHP'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını tüm mahalle basın baskısına rağmen FETÖ terör örgütüne karşı duran onurlu bir duruşa davet ediyorum." sözlerini kullandı.
BANKA PROMOSLARINI VERMEDİ İŞÇİLERİ MAĞDUR ETTİ
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını sadece banka promosyon ihalesini vermemekle mağdur etmedi. Kurban Bayramı'nda il genelinde bütün ilçe belediyeleri çalışanlarına en az 7 bin TL kurban parası ödedi. Büyükşehir belediyesi işçilerin hesabına 325 lira para yatırdı. Çalışan işçiler, "Biz bu para ile değil kurban; tavuk bile alamayız" diyerek olanların kabul edilemez olduğunu belirttiler.
BÖCEK'İN WHATSAPP PAYLAŞIMALRI ORTAYA ÇIKMIŞTI
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile eşi Zeynep Kerimoğlu'nun boşanma davasında yeni bir gelişme yaşanmıştı. Böcek'in kendisini aldattığını iddia eden Kerimoğlu, rekor tazminat talep etti. Ayrılık sürecinde Muhittin Böcek gelininin gönderdiği mesajı yanlışlıkla paylaşmış, ardından hesabının hacklendiğini iddia etmişti.
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